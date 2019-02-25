إعتراض عربي على البيان الختامي لقمة شرم الشيخ والأوربي يرفض

شرم الشيخ – مصطفى عمارة

رفض الطرف الأوروبي في القمة العربية الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في مصر، تعديلات اقترحتها البحرين والإمارات والسعودية ولبنان، وفضّل بقاء البيان الختامي للقمة على صيغته الأولى . وقال ممثل الوفد السعودي إن (الوفد قدم تعديلات على البيان الختامي لم يتم وضعها في البيان الموزع على الأطراف في الجلسة الختامية للقمة ).وعلق الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالقول (تلقينا من البحرين والإمارات والسعودية ولبنان تعديلات مقترحة وتشاورنا مع الطرف الأوروبي الذي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى). وأوضح أن (الجامعة والاتحاد الأوروبي رأوا أن يظل البيان على حالته بوصفها الحد الأدنى من الاتفاقات بين الطرفين دون الخوض في التفاصيل التي يمكن أن تؤدي إلى خلافات).وانعقدت أول قمة عربية أوروبية اول أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال أمين عام القمة العربية الأوروبية رؤوف سعد، إن (القمة تعد ذات خصوصية بكل المقاييس، ليس فقط لأنها تعقد للمرة الأولى، ولكن أيضا في توقيتها).وأضاف في تصريح أن (القمة جاءت في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي وهي ظروف فرضت عقد هذه القمة التى تجمع بين مواجهة التحديات وتعاظم المصالح بين الجانبين العربى والأوروبي)، مشيرا إلى أن (هذه التحديات تتمثل فى الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب وغيرهما من الظواهر السلبية التى تفرض حتمية التعاون والمشاركة بين الجانبين).وأشار إلى أن (هناك ملفات تمثل للاتحاد الأوروبي أهمية خاصة ولذلك لابد أن يكون هناك تعاون إقليمي ودولي)، مضيفا أن (الاتحاد الأوروبي يحتاج المنطقة لإمداده بالطاقة وبالتالي هو في حاجة لوجود شريك في المنطقة).وتابع ان(كل الأمور والأوضاع تجعل من مصر الشريك النموذجي القادر على أن يقوم بالدور، ليس فقط لخدمة أطراف معينة وإنما لخدمة المنطقة ككل، وأن يضع أساسا جديدا للعلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي). وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية امس للقمة أن القمة المقبلة ستعقد في بروكسل، عام 2022 كما حذر من إن(تأثير الإرهاب مدمر على أمن واستقرار المنطقة العربية والأوروبية والعالم كله).وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي عقب ختام القمة (أتصور أن القناعات بدأت تتزايد في ضرورة إيجاد آلية عمل مشترك للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل بين الدول العربية الراغبة في مكافحة الإرهاب وبين أوروبا)، داعيا إلى (حرمان العناصر الإرهابية من الحصول على الوسائل المتقدمة التي تستخدمها في تجنيد وتكليف العناصر الإرهابية)، مؤكدا أن (الانتهاء من استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة الإرهاب لن ينتهى خلال مدة محدودة). وبحسب السيسي فإن (بعض التنظيمات الإرهابية الكبيرة تحصل على دعم من بعض الدول عن طريق التمويل وتوفير الغطاء السياسي لتلك التنظيمات). وتضمن البيان الختامي للقمة الاتفاق على تعزيز الشراكة العربية الأوروبية ودعم نظام دولي حقيقي ومتعدد الأطراف والاتفاق على حل الأزمة الليبية المعروف باتفاق الصخيرات والترحيب باتفاق ستوكهولم لوقف النار في الحديدة في اليمن، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن ومواجهة المقاتلين الأجانب. كما تضمن البيان الختامي التزام الجانبين بالتعاون في مجال وقف الهجرة غير الشرعية والعمل على تجفيف مصادر دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنع التحريض على الكراهية والعنصرية. وقال البيان إن القمة عقدت لمناقشة التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان 12 بالمئة من سكان العالم، وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق. وعبر البيان عن ثقة القادة والزعماء في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والذي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقتين.واكد عزم القادة والزعماء على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية.وأكد البيان المواقف المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وحل الأزمة السورية بما يقتضي انتقالاً سياسياً حقيقياً يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة.وأوضح البيان أن (القمة تناولت المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة).