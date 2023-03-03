الهجرة: إجراءات إستباقية لإجلاء النازحين بحالات الطوارئ

إعادة نحو 300 أسرة نازحة إلى خمس محافظات

السليمانية – الزمان

اكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اعادة نحو 300 اسرة نازحاً من مخيم آشتي ومركز محافظة السليمانية إلى مناطقهم في خمس محافظات. وقالت جابرو في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (تمت عودة 301 أسرة من مخيم آشتي ومركز السليمانية إلى مناطقهم في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى ونينوى وبغداد)، وأضافت أن (العودة جاءت استكمالاً لبرنامج الاستقرار للأسر العائدة، فضلاً عن التنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظات بعد استحصال الموافقات الأصولية لتأمين عودتهم).

وكانت الوزارة قد منحت مبلغ مليون ونصف المليون دينار لاكثر من الفي اسرة عائدة من النزوح الطارئ الى منطاقهم في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى. وشكلت الوزارة اغرفة طوارئ لإجلاء وإيواء العوائل النازحة ،تحسباً لأي أزمة مناخية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزيرة ترأست إجتماعاً موسعاً طارئاً في الوزارة ، بحضور رئيس ممثلية إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، وممثلين عن الوزارات المعنية ، فضلا عن منظمات تابعة للامم المتحدة ،لمناقشة استعدادت مواجهة الكوارث الطبيعية المستمرة التي تمر بها المنطقة وما يصاحبها من تدمير وما تخلفه من عمليات نزوح للعوائل).

آونة أخيرة

واضاف ان (البلاد قد تتعرض الى زلازل وهزات أرضية وفيضانات بسبب التغييرات المناخية ، متأثراً بما حدث في دول الجوار في الآونة الأخيرة ، فأن الوزارة عملت على تشكيل غرفة عمليات الطوارئ التي تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها فئات عناية الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة ولتهيئة الموارد الكافية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات)، مؤكدا انه (تقررإعداد خطة متكاملة تضم ثلاث مراحل ما قبل الأزمة وعند حدوثها ومرحلة مابعد الأزمة ،حيث تستند إلى الجهد المشترك ، وتشتمل على إختيار مناطق لإجلاء وإيواء العوائل ). وشكت الوزارة من تأخر اقرار موازنة 2023 وتأثير ذلك على ملف النازحين. وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهاكير ان (حصة الوزارة من الموازنة ،تتضمن أبوابا وبرامجا وضعتها الوزارة بشأن ملف النازحين ولكل منها تخصيصات مالية)، واشار الى ان (تأخر اقرار الموازنة يؤثر كثيراً على الخطط التي وضعتها الوزارة)، وتابع ان (اقرار الموازنة قد يكون بعد انتهاء الثلث الأول من العام الحالي، مما يؤثر على تلك الخطط). وكانت الوزارة قد اعلنت شمول اكثر من الفي اسرة نازحة في سنجار بمنحة العودة. وقال بيان امس انه (تم اطلاق منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار ليتم توزيعها بين اكثير من الفي أُسرة عائدة من النزوح الطارئ إلى مناطقها في قضاء سنجار). وسجلت السلطات التركية ،وفاة شخص واحد وإصابة 69 آخرين وانهيار عدد من المباني جراء زلزال جديد ضرب مدينة ملاطية جنوب شرقي البلاد، في وقت لا تزال فيه عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض مستمرة من آثار الزلزال الذي أصاب البلاد قبل 3 أسابيع. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إن (الزلزال وقع بقوة 5.6 درجات في ملاطية، ومركزه منطقة يشيل يورت). وتمكنت الفرق من إنقاذ شخص من تحت أنقاض أحد المباني بعد 1.5 ساعة من وقوع الزلزال.