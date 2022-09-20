إعادة تأهيل نصب الحرية – عماد مجيد المولى

منذ ايام و أنا أتابع كل ما يكتب عن مشروع اعادة اعمار نصب الحرية ..و لم أقرأ الا منشورا علميا دقيقا واحدا أعتقد كتبه المسؤول عن المشروع و يبدو من سياق كلامه أنه انسان متخصص ودقيق ولأنني كنت من أوائل من كتب عدة مرات عن ضرورة صيانه هذا المعلم العراقي /البغدادي المهم ,كان لزاما أن أعلق (بما تيسر وعن بعد) ببعض الملاحظات فليس من واجبنا الانتقاد وحسب بل من صميم أخلاقيات النشر والمواطنة أن تؤشر للخطا بنفس القدر الذي تؤشر به للصحيح من الأمور :

ومما يحسب للمشروع : أن استبدال الرخام الترافيرتينو الايطالي برخام من نفس النوعية والقياسات تركي المنشأ لا يؤثر اطلاقا لا على مجمل العمل من الناحية الجمالية ولا من الناحية الهندسية البحتة وتكلم البعض عن اختلاف لون الرخام القديم عن الجديد وتلك مسألة طبيعية بين رخام بقي تحت تقلب ظروف المناخ العراقي المتفاوت لمدة 60 سنة وبين رخام مركب حديثا .ويحسب للقائمين على المشروع وللشركة المنفذه أن استبدال (كسوة) الهيكل الحامل للجدارية قد تم دون ازالة قطعة واحدة من النصب الأصلي ومن الجدير بالذكر هنا أن أذكر أن هذا الهيكل الانشائي وبمقاييس ذلك الزمن يعتبر تحديا تصميميا وتنفيذيا قام به ونفذه المهندس المدني والوزير احسان شيرزاد رحمه الله وبكوادر محلية .حيث أن المسافة الفاصلة بين الجدارين الحاملين للنصب تتجاوز الــ52 مترا . ومن خلال الصور التي جمعتها يتبين أن المشروع لا يقتصر على نصب الحرية فقط للمرحوم جواد سليم بل يشتمل على نصب الأم للمرحوم خالد الرحال والمناطق الخضراء التي تحيط بمجمل المكان (اللاند سكيبنج) حيث تم زراعة أكثر من 120 نخلة في الموقع , وهنا اسجل تساؤل واحد وليس نقدا لماذا أزيلت الأشجار القديمة ولم يتم الاحتفاظ بها. ولا أعلم هل يشتمل المشروع على اعادة احياء بركة الماء في الموقع وصيانة نصب (الطيران ) للراحل فائق حسن وهي أمنية نتمنى أن ينتبه لها من يهمه الأمر. والمشروع برمته هو تبرع من شركة تركية تستثمر في العراق بمعنى أن كلفة هذا العمل هي صفر دينار أو دولار و أو ما شئت. وربما هذا يفسر لنا بعض النقد (الملغوم) فقد أغلق باب من ابواب النهب كان يترصد به السراق . و الجدير بالذكر هنا أن مسألة قيام الشركات الأجنبية العاملة و المستثمرة على حد سواء القيام بالتبرع لاقامة مشاريع بسيطة أو ترميمات ما مجانا هو أمر معمول به منذ الأربعينات من القرن الماضي وهنالك العشرات من المشاريع المهمة أنشأت في العراق تحت هذا البند .

بورك من خطط وسعى ونفذ والف شكر وامتنان للجميع .