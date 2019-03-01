إعادة‭ ‬إعلامية‭ ‬مصرية من‭ ‬المطار‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬خالد‭ ‬يوسف

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

ألقت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬رنا‭ ‬هويدي،‭ ‬مذيعة‭ ‬MBC‭ ‬مصر‭ ‬السابقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ورود‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الفيديوهات‭ ‬الفاضحة‭ ‬المنسوبة‭ ‬للمخرج‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة،‭ ‬ثناء‭ ‬محاولتها‭ ‬الهرب‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬محضر‭ ‬ضدها‭ ‬وضبط‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬بحوزتها‭.‬

كانت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬قد‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الفنانتين‭ ‬منى‭ ‬فاروق‭ ‬وشيما‭ ‬الحاج،‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكابهما‭ ‬فعلاً‭ ‬فاضحاً،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تداول‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬إباحي‭ ‬لهما‭ ‬قيل‭ ‬إنه‭ ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬امور‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬وملابسات‭ ‬حول‭ ‬التصوير‭ ‬وتسريب‭ ‬الفيلم‭ . ‬ورحَّلت‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬أمن‭ ‬القاهرة‭ ‬الممثلتين‭ ‬منى‭ ‬فاروق‭ ‬وشيما‭ ‬الحاج،‭ ‬إلى‭ ‬سجن‭ ‬القناطر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتهت‭ ‬نيابة‭ ‬مدينة‭ ‬نصر‭ ‬بإشراف‭ ‬المستشار‭ ‬تامر‭ ‬العربي‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مواجهتهما،‭ ‬بالعقود‭ ‬العرفية‭ ‬اللتان‭ ‬تقدمتا‭ ‬بها،‭ ‬واعترفتا‭ ‬بصحة‭ ‬العقود‭ ‬العرفية،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬التحقيق‭ ‬الثانية،‭ ‬أمام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬شغلت‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬موخرًا‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬الفيديو‭ ‬الإباحي‭.‬

ورنا‭ ‬هويدي‭ ‬مذيعة‭ ‬ومقدمة‭ ‬برامج‭ ‬ومخرجة‭ ‬مصرية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬تونسية،‭ ‬قدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬العربية‭ ‬والمصرية‭ ‬وشاركت‭ ‬بالتمثيل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬وأخرجت‭ ‬فيلم‭ ‬لقمة‭ ‬عيش‭.‬