السوداني يجدّد دعم الفلاحين ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي

إطلاق8.6 مليون سابحة من الأسماك في هور البطاط

بغداد – ابتهال العربي

العمارة – علي قاسم الكعبي

أطلقت دائرة الثروة الحيوانية في ميسان ثمانية ملايين و 1600 ألف سابحة من الأسماك في هور البطاط جنوب غرب المحافظة ضمن خطتها السنوية لدعم الأهوار وتنمية مهنة تربية الأسماك. وقال مصدر في الدائرة لـ(الزمان) امس إن (الأسماك من أنتاح مفقس أسماك الميمونة وتمثل الوجبة الثالثة من سابحات أسماك الكارب العادي). وجدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دعم الفلاحين والمزارعين وتوفير جميع متطلباتهم لتحقيق الامن الغذائي في البلاد.

خطط الحكومة

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ناقش مع أعضاء لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، سير تنفيذ خطط الحكومة في ما يخص القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها الحكومي، من خلال العمل على إعادة إحياء وتنشيط الواقع الزراعي، كونه أحد أهم وجوه الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة)، واضاف ان (اللقاء تناول التحديات المتعلقة بإدارة ملف المياه وكيفية معالجتها، من خلال الالتزام ببرامج وتوجيهات الحكومة، التي تستهدف المحافظة على الثروة المائية، والاستخدام الأمثل لها)، وجدد السوداني (تأكيد دعم الفلاحين، وتوفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، فضلاً عن تهيئة المستلزمات الخاصة بتسلّم ما يتم تسويقه من الحبوب، ودفع مستحقاتهم، تشجيعاً لهم، ودعماً للمنتج الوطني من أجل تحقيق الأمن الغذائي)، مؤكدا ان (الدعم الحكومي سيشمل فقط الفلاحين الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة في الري). بدورها ،كشفت وزارة الزراعة،عن إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر في تصريح امس إن (الوزارة اتخذت إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، ومنها تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات وإقليم كردستان، والسماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا الدول المحظورة)، واضاف ان (تلك الإجراءات ستسهم بخفض أسعار اللحوم خلال المدة المقبلة في الأسواق)، وأشار سهر إلى أن (الوزارة سمحت باستيراد اللحوم من الخارج، فضلاً عن ارتفاع إنتاج العراق من اللحم في الحقول العاملة بجميع محافظات)، واستطرد بالقول ان (هناك توازنا بين الاستيراد من الخارج والمنتج المحلي). فيما افصحت وزارة التجارة، عن خطواتها لدعم القطاع الخاص وتشغيل الشباب. وقال مدير دائرة تطوير القطاع الخاص بالوزارة محمد حنون في بيان امس إن (الدائرة بدأت بتنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي بالتعاون مع منظمات القطاع الخاص ، قائم على دعم هذه المنظمات، وإيجاد مكامن القوى في عملها، إضافة إلى البرنامج التدريبي الذي قام به موظفو الوزارة في معظم الدوائر والشركات).

مبنى جديد

ولفت الى (افتتاح مبنى جديد للدائرة في معرض بغداد ، حيث أقامت العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وإقامة المعارض التخصصية لأصحاب هذه المشاريع)، ومضى الى القول ان (الدائرة ومنذ افتتاحها في المعرض ،استقطبت أكثر من 250 امرأة لإقامة معرض الحرفية الدولية في منطقة القشلة، فضلاً عن تنظيم أكثر من 26 دورة تدريبية وتأهيلية للعاملين في دوائر وزارة التجارة والقطاع الخاص، إضافة إلى استحداث منصة البورصة لأول مرة في تاريخ وزارة التجارة، مهمتها تحديد أسعار المواد الغذائية والإنشائية، والترويج للبضائع والمنتجات العراقية سواء كانت حكومية أو للقطاع الخاص في نقطة التجارة الدولية).

مشيرا الى (التنسيق مع جهات دولية، وعقد ورشة عمل مع إحدى الشركات الفرنسية، بحضور مصارف محلية، للحصول على الأموال للمشاريع المتوسطة والصغيرة).