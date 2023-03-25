إطلاق نظام الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود مطلع نيسان

بغداد – فائز جواد

تطلق وزارة النفط ،بشكل تجريبي نظام الدفع الالكتروني بمحطات الوقود في بغداد مطلع الشهر المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح امس إن (تطبيق الدفع الإلكتروني في محطات الوقود سيبدأ بعدد من محطات جانبي الكرخ والرصافة مطلع الشهر المقبل، وسيعمم ليشمل جميع المحطات في بغداد والمحافظات ابتداء من آيار المقبل)،وأضاف ان (النفط هي أول وزارة نفذت توجيهات الحكومة باعتماد الدفع الالكتروني في التعاملات المالية)، واشار الى ان (تطبيق الدفع الإلكتروني ،هو نظام حضاري يدعم الاقتصاد الوطني، ويخفف العبء على المواطن وسيحول التعامل من الورقي الى الكتروني، فضلا عن اختزال الوقت، والقضاء على الحالات السلبية)،وتابع أن (النظام يعمل على الماستر كارد والكي كارد المستخدمة في تسلم رواتب الموظفين وغيرهم ،مشحونة برصيد إذ إنها ستكون قابلة للاستخدام في جميع المحطات ولن تكون هناك بطاقات خاصة)،وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد باشرت ،بتجربة عملية الدفع الالكتروني في عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد.وقال بيان ان (وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ليث الشاهر ،اشرف بحضور مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وعددا من المسؤولين في قطاع التوزيع والبنك المركزي ، على الانطلاق التجريبي لخدمة الدفع المسبق في محطة تعبئة وقود الحرية)، واضاف ان (خدمة الدفع المسبق انطلقت تجريبيا في محطة تعبئة وقود الحرية في منطقة الكرادة ، على ان تطلق الخدمة عملياً في المحطات المحددة بجانبي الكرخ والرصافة في الاول من نيسان المقبل). وقال الشاهر ان (الخدمة تأتي في اطار استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات وهي خدمة تقلل الجهد والوقت وتقدم خدمة افضل للمواطنيين)، مبينا ان (المشروع قابل للاعمام في المرحلة المقبلة على جميع المحطات وفي عموم العراق). من جهته ، اوضح مدير عام شركة التوزيع حسين طالب ان (المحطات المحددة اخذت بعين الاعتبار توزيعها الجغرافي بين مناطق بغداد)، مشيرا الى ان (خدمة الدفع المسبق تمت بالتعاون مع البنك المركزي ،وتم تدريب الملاكات النفطية على استخدامها مؤكدا انها جزء من مشروع كبير لاعتماد التكنلوجيا الحديثة في تقديم الخدمات).