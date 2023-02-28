إطلاق لعبة “بوكيمون سليب” في صيف 2023

طوكيو (أ ف ب) – أعلنت شركة بوكيمون أنها ستطلق في معظم أنحاء العالم خلال صيف 2023 “بوكيمون سليب”، وهي لعبة تركّز على نشاط أكثر استرخاء من لعبتها السابقة “بوكيمون غو”، النوم.

وقالت الشركة في بيان مساء الاثنين “حوّل نومك إلى ترفيه”.

وأوضحت المقاطع الإعلانية الخاصة باللعبة الجديدة أنّ الأخيرة تجمع بين تطبيقات تعقّب النوم في الهواتف الذكية واللعب.

وتابعت الشركة إنّ “المغامرة ستجري في جزيرة صغيرة حيث سيتولّى اللاعب البحث عن الطرق التي تستخدمها شخصيات البوكيمون للنوم”، مضيفةً “سيتعامل اللاعب مع شخصية +سنورلاكس+ تعيش في الجزيرة ومع +نيرولي+، وهو أستاذ يتولى دراسة أنماط نوم البوكيمون”.

وأضافت “كلّما زادت فترات نوم اللاعب، يزداد عدد نقاطه صباحاً ويظهر مزيد من البوكيمون حول +سنورلاكس+”.

وستُتاح أمام محبي البوكيمون فرصة شراء “بوكيمون غو بلَس”، وهي أداة تتخذ من طابة البوكيمون شكلاًَ، ويمكن لمستخدم اللعبة وضعها بجانب وسادته. وتطلق هذه الأداة صوت بيكاتشو وهو يقول “عبارات ظريفة عندما يحين وقت الاستيقاظ أو النوم”.

واستحالت لعبة “بوكيمون غو” التي ابتكرتها الشركة واستخدمها الملايين، ظاهرة عالمية.

وتستخدم اللعبة المجانية مواقع جغرافية ورسومات وكاميرات لوضع شخصيات من الرسوم المتحركة في أماكن فعلية، وينبغي على اللاعبين التقاطها.

إلا أنّ مستخدمي اللعبة اتُهموا بتسببهم بحوادث مرورية ومخالفات أثناء تجوّلهم في الشوارع وهم ينكبّون على استخدام هواتفهم.

وحققت بوكيمون نجاحاً عالمياً منذ إطلاقها عام 1996 على شكل لعبة فيديو على أجهزة “غايم بوي” من شركة “نينتندو”.