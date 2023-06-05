إطلاق سلسلة (فنانون عراقيون)

بغداد – فائز جواد

ضمن المنهاج الفني والثقافي الذي تنتهجه جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين برفد المكتبة الفنية بالكتب والمصادر التي تفتقر لها المكتبات دعت الجمعية لحضور حفل اطلاق وتوقيع المجموعة الاولى من سلسلة فنانون عراقيون وهي مجموعة من الكتب الفنية تضم مجموعة من الدراسات والنصوص لكتاب مرموقين تتناول التجارب الفنية لفنانين ندر الكتابة عنهم حيث وجهت الدعوة صباح السبت الماضي لمجموعة من الكتاب والنقاد للمشاركة في الندوة المفتوحة التي ادارها الاكاديمي جواد الزيدي وبحضور رئيس الجمعية قاسم سبتي واعضاء الجمعية وعدد من الصحفيين وعشاق الفن التشكيلي على القاعة الكبرى في مقر الجمعية في المنصور وشارك في الندوة عدد من النقاد والكتاب الذين اشادوا بتجربة الجمعية التي توثق لكتاب مرموقين التي تدعم المكتبة الفنية والثقافية بالكتب والمصادر.