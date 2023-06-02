منح دفعة جديدة للقروض الميسرة الخاصة بالشباب

إطلاق رواتب العمال المتقاعدين مع مكافأة مالية

النجف – سعدون الجابري

بغداد – إبتهال العربي

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رواتب العمال المتقاعدين المضمونين خلال حزيران الجاري.

وذكرت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، في الوزارة، خلود حيران فنجان، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بأطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر حزيران، تتضمن مكافأة شهرية قدرها 50 الف دينار). من جانبه بحث الوزير، احمد الاسدي، مع نظيره الباكستاني، احمد امجد علي، تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

تبادل خبرات

وقال بيان امس ان (الاسدي اعرب عن رغبة العراق في تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التكنلوجيا، وبيئة العمل والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية والتدريب المهني، عبر إعداد مذكرة التفاهم بين البلدين)، مشيراً الى مهام الوزارة واهم القوانين التي تعمل بها، كما استعرض منصة مهن الالكترونية، المختصة بتسهيل الربط بين اصحاب المهن، وارباب العمل، وشدد على (اهمية تنظيم العمالة الباكستانية، ومعالجة دخول مئات الالاف من العمالة غير الشرعية بصيغة سياحة او زيارات دينية)، مبيناً ان (الوزارة تسعى الى تقويم المسار القانوني للعمالة غير الشرعية، منها تخفيض الرسوم على تصريح العمل للعمالة الاجنبية الى 250 الف دينار، و احضار كفيل للعامل الذي لا يعمل بمكان محدد)، وطالب السفير الباكستاني لدى العراق، بتزويد بلاده بأسماء المستثمرين غير الشرعيين، والمتسولين من مواطنيهم، معرباً عن (تثمينه لدور الوزارة في الحد من العمالة غير الشرعية، والعمل على معالجتها وفق الاجراءات القانونية)، ودعا الى (تسهيل اجراءات منح الفيزا لرجال الاعمال، والمستثمرين الباكستانيين، وتشجيعهم على الاستثمار في العراق)، مؤكداً (حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع العراق وتعزيز العلاقات كدولتين صديقتين).

مؤتمر العمل

وناقش الاسدي مع الوزراء العرب، توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، على هامش اجتماعات مؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة بدروته 49. وقال بيان تابعته (الزمان) ان (وزير العمل، بحث مع وزيري العمل اللبناني، والمصري، والوزير و السفير السوري، تعزيز العلاقات والجوانب المتعلقة بقضايا العمل والعمال). واطلق مدير دائرة العمل الإتحادي في النجف، التابعة للوزارة، قيس الشبلي، اسماء المشمولين بالدفعة 35 من القروض الميسرة من الباحثين عن العمل، المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة من ابناء المحافظة. واوضح في تصريح امس ان (الدائرة اطلقت هذه الدفعة تنفيذاً للمنهاج الحكومي لدعم شريحة الشباب الباحثين عن العمل، وانشاء مشاريعهم الخاصة، عبر القروض التي تمنح دون فوائد مالية ومصرفية)، ودعا الشبلي المتقدمين الذين ظهرت اسماؤهم، الى (مراجعة مقر الدائرة، لإستكمال إجراءات ترويج المعاملة، حسب الأسماء المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة ، في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ اطلاق الدفعة).