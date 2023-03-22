الهيمص يجدّد الحرص على الإرتقاء بواقع البنك المركزي

إطلاق راتب المعين المتفرّغ دفعة آذار

بغداد – قصي منذر

تعهد نائب محافظ البنك المركزي فيصل وسام الهيمص ،العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بواقع البنك والنهوض بمؤسساته التي تؤدي دورا في خدمة المجتمع. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيمص باشر مهام عمله في المنصب الجديد)، واعرب الهيمص عن (دعمه الكامل للعمل بروح الفريق وللخطط التي وضعها المحافظ ، بهدف الارتقاء بواقع البنك والنهوض به)، مؤكدا (السعي لتحمل المسؤولية الموكلة إليه، وأن يكون على قدر هذه المهمة،ولاسيما ان البنك يعد واحداً من أهم مؤسسات الدولة، حيث يلعب دوراً مهماً في خدمة المجتمع). وكلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،في وقت سابق الهيمص بمهام نائب محافظ البنك.واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء احسان ياسين العوادي جاء فيها انه (بناء على مقتضيات المصلحة العامة،واستنادا الى موافقة السوداني ،تقرر تكليف الهيمص بمهام نائب محافظ البنك). وكان الهيمص قد شغل منصب رئيس المصرف العراقي للتجارة ومن ثم كلف برئاسة هيئة الأوراق المالية. واجرت (الزمان) في صيف 2018مقابلة مع الهيمص عندما كان يشغل منصب رئيس المصرف العراقي للتجارة ،رد خلالها على سؤال بشأن ما هي حدود التعامل بين المصرف المركزي قائلا ان (البنك هو الجهة الرقابية والمشرفة، وكذلك المرخصة لجميع المصارف سواء كانت حكومية او اهلية من خلال تعليمات يصدرها وفقا لمتطلبات العمل، وتلتزم البنوك بهذا الشيء وفقا للقانون ، وبنفس الوقت يعقد وبشكل دوري لقاء مع محافظ البنك ومدراء المصارف الحكومية والاهلية ويتم تبادل الاراء في كيفية تطوير اداء العمل المصرفي ومن ثم تصدر بعض التعليمات بعد حلقات نقاشية مستمرة). الى ذلك ،أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، راتب المعين المتفرغ للمستفيدين في بغداد والمحافظات لشهر آذار الجاري.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الهيئة أكملت الإجراءات الفنية، والإدارية والمالية للمستفيدين لإطلاق راتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ إجمالي بلغ أكثر من 37 ملياراً و734 مليون دينار للشهر الجاري)، وطالبت عبد الرحيم المستفيدين بـ(التوجه للمنافذ المعتمدة من قبل مصارف الرافدين والرشيد وآشور ،لتسلم رواتبهم بعد إكمال الإجراءات، وتبليغهم من قبل المصارف). وشارك الوزير أحمد الأسدي على رأس وفد رسمي في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالعاصمة السويسرية جنيف. ومن المقرر أن يلقي الاسدي ،كلمة بهذه المناسبة، وتسليم صكوك انضمام العراق الى الاتفاقيتين التي صادق عليها العراق في مجال الضمان الاجتماعي. فيما أكد مصرف الرافدين، أن منح سلفة 25 مليون دينار للمتقاعد الأصلي حصراً.واشار المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس الى (منح السلف التي تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليون دينار للمتقاعد الأصيل حصراً على ألّا يتجاوز عمره 73 عاماً وأن لا يكون قد تجاوز العمر التأميني المحدد)، مؤكدا ان (التقديم للسلفة يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين).