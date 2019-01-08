إطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين والعسكريين في بغداد

بغداد – قصي منذر

اطلقت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ لمحافظة بغداد للمدنيين والعسكريين المستلمين سابقا المشمولين وفق المادة 2/19 من قانون الهيئة رقم 38 لسنة 2013 ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 9 كانون الثاني الجاري حسب قوائم الاسماء المنشورة في الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدد المشمولين براتب المعين المتفرغ من المدنيين لمحافظة بغداد بلغ 5804 مستفيدين، فيما بلغ عدد العسكريين 1502 مستفيد لاستلام رواتب الاشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 وهي تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول بمبلغ قدره 510 الاف دينار لكل مســـتفيد).

ويستمر توزيع الرواتب ابتداء من اليوم ولمدة شهر كامل بواقع 450 مستفيدا مدنيا و250 مستفيدا عسكرياً يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وسيتم توزيع الرواتب بين المستفيدين المدنيين في قاعة المركز العراقي الكوري بمقر الوزارة. اما المستفيدون من العسكريين فسيكون توزيع رواتبهم في مقر الهيئة الجديد الكائن بالوزيرية مقابل معهد النفط، بحضور المعين فقط مع جلب هوية الاحوال المدنية الاصلية والمصورة لكلا الطرفين او البطاقة الموحدة ان وجدت .

واضاف البيان (أن المجموع الكلي للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ المستلمين سابقا قد بلغ 28463 مستفيداً بواقع 3962 مستفيداً عسكرياً و24501 مدنيا في 15 محافظة عدا إقليم كردستان وان المبالغ المالية المرصودة لراتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقا من العسكريين والمدنيين في المحافظات جاهزة وسوف تعلن مواعيد توزيعها الاسبوع المقبل).

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان قد شدد على ضرورة ضبط مواعيد توزيع دفعات الرواتب لذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن زيادة اعداد مستحقي رواتب الحماية الاجتماعية.