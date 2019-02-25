إطلاق درجات وظيفية في النفط والصحة

بغداد – قصي منذر

وافق وزير النفط ثامر عباس الغضبان على تعيين دفعة جديدة من خريجي كليات هندسة النفط. وقال الغضبان بيان امس ان (الغضبان وافق على تعيين دفعة جديدة من خريجي هندسة النفط بحسب الشواغر والدرجات الوظيفية الواردة من الشركات النفطية)، واضاف ان (الدائرة الادارية في الوزارة ستقوم بالإعلان عن جدول مقابلة باسماء المتقدمين امام لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض وذلك اليوم الثلاثاء لإجراء الاختبار بحسب الضوابط الادارية والتخصصات الفنية). وكان العشرات من خريجي كليات الهندسة اعتصموا الاحد الماضي امام مبنى الوزارة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم. واطلقت صحة بغداد الرصافة درجات وظيفية ناتجة عن حركة الملاك ولاختصصات مختلفة. واعلن مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي خلال اجتماع مجلس الادارة عن (اطلاق الاستمارة الالكترونية والخاصة بالتعيينات ضمن حركة الملاك الحذف والاستحداث)، مبينا ان (الدائرة عملت ومنذ اشهر على عقد اجتماعات مستمرة من اجل وضع ضوابط دقيقة ومعايير مهنية من اجل تحقيق مبدأ العدالة فضلا عن تطبيق تعليمات مجلس الوزراء في هذا الموضوع من خلال تحديد 10 بالمئة لذوي الشهداء وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب فضلا عن 15 بالمئة لحملة الشهادات العليا و5 بالمئة لذوي الاعاقة)، داعيا الى (ضرورة اشراك مشرفين من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وهيئة النزاهة وأعضاء مجالس المحافظة من اجل انسيابية العمل وتحقيق العدالة في التعيين).