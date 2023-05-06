إطلاق خدمة وديعة التجارة الإلكترونية عبر منصة أور

ديالى – سلام الشمري

بغداد – عامر عبد العزيز

اطلقت وزارة التجارة، خدمة وديعة الشركات الالكترونية، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني. وقال مدير عام الدائرة، رشاد خلف (الزمان) في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (دائرة تسجيل الشركات في الوزارة، اطلقت خدمة وديعة الشركات العراقية الكترونياً بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء، عبر بوابة اور الالكترونية)، مبيناً انها (خدمة مخصصة لإطلاق مبلغ رأس المال المودع في احدى المصارف المجازة بعد صدور شهادة تأسيس الشركة)، واوضح خلف، ان (الخدمة جاءت لتسهيل الخدمات الخاصة بقطاع الاعمال، عبر منصة اور للخدمات الكترونية المتكاملة)، مشيراً الى انها (مدعمة بالدفع الالكتروني مما يتيح لأصحاب الشركات والاعمال انجاز معاملاتهم بسهولة بعيداً عن الرتابة)، واضاف ان (الخدمة تمتاز بتقديم الخدمات الكترونياً لإحتساب تفاصيل الرسوم المطلوبة آلياً ، وتفعيل الشفافية في في معرفة الحساب ومتابعة المعاملة واستلام الاشعارات عبر الهاتف المحمول، بما يتلاءم مع الاتجاه الى الحوكمة الالكترونية والتحول الرقمي الشامل للعمل، لتحسين الاداء المؤسسي ودعم التنمية المستدامة والقضاء على الفساد)، مؤكداً ان (الوزارة ستطلق عدداً من الخدمات الالكترونية الاخرى بضمنها خدمة الحسابات الختامية، والتصديقات). ونفت التجارة تسريب بيانات المشمولين بالبطاقة الالكترونية. وذكر البيان ان (الوزارة نفت تسريب البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية على المواقع الالكترونية، بعد تداول انباء عن تسريبها)، مشيراً الى (صعوبة التعرف على البيانات لكونها غير محملة على الانترنت، بحسب جهاز الامن الوطني)، واضاف ان (برنامج الاغذية العالمي وضع بيانات محافظات النجف والمثنى ودهوك على سيرفر خاص بدائرة قسم التموين، وهو محمي من الاختراق بدرجة عالية)، منوهاً الى ان (الوزارة ملتزمة بعدم تزويد اي جهة بالبيانات الشخصية لأي عائلة مسجلة بضمن البطاقة التموينية، الا بقرار من مجلس القضاء وفق القوانين والتعليمات). في غضون ذلك، توقعت وزارة الزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة خلال الموسم الجاري، مشيرة الى اتخاذ إجراءات ستحقق الأمن الغذائي.

وذكر مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة، ياسر حسن صالح، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة تسعى الى الوصول الى الامن الغذائي عبر التعاون مع وزارتي التجارة والموارد المائية، الى الدعم الحكومي)، لافتاً الى ان (سعر المحصول الان يبلغ 550 الف دينار ما يجعله مجزياً للفلاحين).

خزين استراتيجي

واوضح صالح ان (الوزارة توجهت الى انتاج خزين استراتيجي عبر توجيه الفلاحين بإعتماد تقنيات الري الحديثة). من جهتها دعت جمعيات ديالى الفلاحية، الى إعادة النظر في تقييم الحالة البيئية لنهر ديالى، محذرة من تحوله الى وباء يقتل البساتين. وقال رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات في ديالى، رعد التميمي، في تصريح امس، ان (هنالك مناطق شاسعة في ديالى تعتمد على النهر في سقي الاراضي والبساتين الزراعية).

مؤكداً ان (تدفق مياه المجاري والمبازل، وقلة الاطلاقات واستمرار التجاوزات من قِبل بعض السكّان والدوائر، ساهمت في تضرر نوعية المياه وجودتها، ودفعت الى تحويل مياه النهر الى اشبه بالوباء القاتل الذي يفتك بالبساتين).

ودعا التميمي الى (ضرورة اعادة النظر في تقييم الحالة البيئية للنهر ومـعالجة اسباب التلويث، والـــــــعمل على تصــــــفية المياه وإعادتها الى صلاحيتها في سقي البساتين والاراضي الزراعية).