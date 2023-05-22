الصحة تتجه لتأهيل مستشفيات وإستحداث مدينة طبية في بغداد

إطلاق حملة تشجير بجامعة الموصل لمواجهة التصحر وتحسين البيئة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بغداد – قصي منذر

كشف وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، عن مشروع لبناء 15 مستشفى بين المحافظات، ومدينة طبية في معسكر الرشيد. وقال الحسناوي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة تواصل استكمال وانجاز مشاريعها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتأهيل عدد من المستشفيات اهمها الكاظمية واليرموك والكندي وابن البلدي، لتعزيز القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية، فضلاً عن المباشرة بالمرحلة الثانية من عملية تأهيل مستشفى ابن البلدي)

مدينة طبية

واشار الى (تأهيل عشرة مستشفيات بين المحافظات، واخرى في بغداد بعد اقرار الموازنة)، مبيناً ان (الوزارة لديها مشروعاً لبناء 15 مستشفى بسعة 100 سرير في موزعة بين 15 محافظة، الى جانب استثمار معسكر الرشيد وبناء مدينة طبية حسب التوجيهات الحكومية)، واوضح الحسناوي ان (هنالك مشاريع استثمارية بمجال الصحة في الكرخ ستُنفذ من قِبل الحكومة، وفق جدول زمني و معايير خاصة). واوضح الحسناوي، ان هنالك تحرك لبناء ثلاث مستشفيات في الموصل بسعة اجمالية تبلغ الف و18 سرير. وذكر في تصريح امس ان (رئيس الوزراء وضع حجر الأساس لمستشفى ابن سينا بسعة 600 سرير، فضلاً عن مناقشة استحداث مستشفى آخر بسعة 600 سرير، ومستشفى آخر يكون بواقع 200 سرير بثلاث مراحل)، مضيفاً ان (البنى التحتية لمدينة الموصل تعرضت الى الكثير من الدمار بعد تحريرها)، ولفت الى (اعادة تأهيل مستشفى هُدم اثناء حرب داعش، وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 20 بالمئة، الى جانب العمل على مشاريع اخرى تابعة للوزارة ومجلس المحافظة)، مؤكداً ان (الحكومة، اولت اهتماماً بالمشاريع الصحية التي تتعلق بالوزارة). وباشرت دائرة صحة كربلاء، بفحص وتلقيح الحجاج الذين سيؤدّون الحج خلال العام الجاري. وقال المدير العام لدائرة صحة كربلاء، صباح الموسوي، في تصريح امس ان (الدائرة شرعت اليوم بفحص وتلقيح حجاج بيت الله الحرام، من اهالي المحافظة)، مبيناً ان (عددهم بلغ 2الف و500 حاجاً وحاجة موزعين بين ثمانية مراكز صحية في الموظفين والإسكان والوفاء والعباسية الشرقية، إلى جانب المركز الصحي في قضاء عين التمر وناحية الحسينية، ومركز الهندية في قضاء الهندية، ومركز الحر)

مراكز صحية

ولفت الى (تشكيل لجنة في المراكز الصحية المذكورة آنفا بالتزامن مع تشكيل لجنة الاستطاعة التي فُعِّلَت للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع هيئة الحج والعمرة والوزارة، لفحص المقبلين على الحج، وتزويدهم بالبطاقات الصحية التي تثبت سلامتهم من الأمراض الانتقالية وجاهزيتهم صحياً ونفسياً وعقلياً، لتأمين وضمان تيسير سفرهم وادائهم الحج)، واضاف الموسوي ان (اللقاحات المعتمدة تثبت السلامة من امراض السحايا الرباعي المقترن، والشلل الزرقي، والإنفلونزا الموسمية لاسيما للمصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة). في غضون ذلك، اطلقت وزارة البيئة، حملة لزراعة 5 الاف شتلة خضراء في جامعة الموصل، بعنوان معاً ستكون مدينتنا خضراء. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحملة انطلقت بمشاركة ملاكات الوزارة، في اطار البرنامج الحكومي لمعالجة التغيرات المناخية، عبر دعم وتشجيع حملات التشجير بهدف زيادة المساحات الخضراء والقضاء على التصحر والتخفيف من الاحتباس الحراري، والحد من ارتفاع معدلات الجفاف)، ونوه الى (ضرورة تكثيف برامج التوعية البيئية وإشاعة ثقافة التشجير في جميع المؤسسات التعليمية والحكومية والاهتمام بزراعة الشتلات في الطرق والجزرات، وإنشاء احزمة خضراء في بغداد والمحافظات للتخفيف من تأثير التغير المناخي).

واكدت مديرية بيئة كربلاء، حرصها على متابعة المشاريع المُنجزة في الاراضي الصحراوية لأهميتها البيئية. وقال البيان ان (المديرية تسعى لإيجاد المعالجات التي من شانهأ تحسين المواقع البيئية، والحلول اللازمة لمعالجتها)، مشيراً الى ان (كربلاء اتجهت الى اطلاق مشاريع لمكافحة التصحر في المناطق الصحراوية)، واكد ان (شعبتي نظم البيئية والحضرية في المديرية ناقشت في مؤتمر شركة خير الجود لتكنولوجيا الصناعة والزراعة الحديثة بإسناد العتبة العباسية، لطرح كشف جديد بشأن افضل الخدمات الزراعية).