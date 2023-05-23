الرافدين: تفعيل أجهزة الدفع الذكية في محطات الوقود

إطلاق حملة بحث لشمول النازحين بالإعانة الإجتماعية

بغداد – ابتهال العربي

نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حملة بحث اجتماعي موسعة في مخيمات النزوح. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، اطلقت الحملة لدعم العائلات الأكثر هشاشة في المجتمع، تنفيذاً لوعود الوزارة بتطبيق البرنامج الحكومي بما ينسجم مع توفير الخدمات، لاسيما عائلات المخيمات، بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين)، مشيراً الى (البدء في مخيم جمشكو، احد المخيمات بضمن 22 مخيماً سيتم استهدافها، الى جانب مخيمات منطقة بزيبز)، واضاف انه (تم شمول أكثر من 42 ألف نازحاً عادوا الى محافظاتهم حسب احصاءات الأمم المتحدة)، مؤكداً ان (الوزارة تعتمد التعامل المهني والإنساني مع ملف النازحين وفق القوانين، والمعايير الدولية، التي تسهم في حماية الأسر النازحة)، ولفت الى (إستكمال اجراءات الاستهداف الديموغرافي لجميع المتقدمين على الاعانة الاجتماعية، للشمول وفق معيار الكثافة السكانية، وخط الفقر). وباشرت الوزارة بحملة لإصدار البطاقات الذكية للمشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية. وقال البيان ان (فروع الوزارة واقسامها في بغداد والمحافظات، اصدرت بطاقات كي كارد للمواطنين المتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية ضمن الدفعة الاولى)، واوضح ان (الهيئة استنفرت طاقاتها في استقبال المواطنين المشمولين بالدفعة حسب مواعيد المراجعة المثبتة في الجداول لإصدار البطاقات الذكية، وفق الوثائق الثبوتية)، لافتاً الى (استمرارية اقسام الحماية الاجتماعية بإصدار البطاقات لجميع المواطنين المرجة اسماؤهم وانجاز معاملاتهم). واطلقت الوزارة راتب المعين المتفرغ لشهر آيار الجاري. وذكر بيان امس ان (هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، استكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من 200 آلاف مستفيد، براتب المعين)، مشيراً الى (اطلاق الرواتب لهم بمبلغ إجمالي يبلغ اكثر من 35 ملياراً و152 مليون دينار، لشهر آيار الجاري)، ودعت الهيئة المستفيدين الى (التوجه للمنافذ المعتمدة من قِبل مصارف الرافدين والرشيد وآشور، لتسلُّم الرواتب بعد إستكمال الإجراءات، والتبليغ من قِبل المصارف). من جانب اخر، كشف مصرف الرافدين، عن تفعيل اجهزة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود. وقال بيان اطلقت عليه (الزمان)، ان (المصرف اكد في وقت سابق، نجاح الإطلاق التجريبي لنظام الجباية الإلكترونية في دائرتي تربيتي الرصافة والكرخ الأولى والهيئة العامة للضرائب، والعمل على تعميم التجربة في دوائر الدولة بهدف التحول الى التعاملات المالية إلكترونياً)، مبيناً ان (الاجراء جاء استناداً للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي، لتنفيذ ادوات الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود المنتشرة بين جانبي الكرخ والرصافة)، وتابع ان (المصرف منح اجهزة بي او اس، الى القطاعين الحكومي والخاص مجاناً، الى جانب الدعم الفني واللوجستي والبرامجيات، وتدريب الملاكات الفنية كافة، بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية)، داعياً زبائنه ذوي بطاقات الماستر كارد الى (الاستفادة من هذه الخدمة في محطات الوقود، التي تعد خطوة ضرورية للإنفتاح الى الثقافة الالكترونية ومغادرة النقد).