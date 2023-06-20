ذي قار: توقيع ستة عقود للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني

إطلاق حزمة مشاريع لإنشاء شبكات المياه و15مجمعاً سكنياً في بغداد

بغداد -ابتهال اعربي

الناصرية – باسم الركابي

شملت امانة بغداد، 28 محلة بمشاريع شبكات المياه، موضحة تفاصيل مشروع الغابة في العاصمة. وقال المتحدث بإسم الأمانة محمد الربيعي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (خطة المشاريع تمتد الى ثلاث سنوات بضمن الحزمة التي اطلقها رئيس الوزراء محمد السوداني، لإعمار بغداد ومد شبكات المياه الصالحة للشرب)، مبيناً ان (المحلات المشمولة هي الاحياء السكنية الجديدة والمشمولون بقرار الإفراز والتمليك، حسب خطة اولى تتضمن تسعة مشاريع تخص الصرف الصحي ومحطات ضخ لتحلية وتنقية المياه الآسنة، اربعة منها يتم تنفيذها خلال العام الجاري، والاربعة الاخرى في العام المقبل، فضلاً عن خطة ثانية لمد انابيب ناقلة ذات حجم كبير لتوسعة شبكات مياه الأمطار والمجاري، ستنفذه دائرة مجاري بغداد قريباً من تخصيصات الموازنة)، واضاف ان (الخطة الثالثة تتضمن مشروع اكساء اربعة ملايين متر طول في شوارع العاصمة، و الرابعة تشمل إنشاء وتوسيع المساحات الخضراء والمتنزهات في مدينة الصدر والزعفرانية وبغداد الجديدة والشعلة والشعب)، وبشأن تمويل المشاريع اوضح الربيعي ان (ننتظر المصادقة على المشاريع لإستكمالها بالتمويل الخاص من الامانة)، لافتاً الى ان (هنالك مشروعاً تحت اسم غابة بغداد في معسكر الرشيد، بمساحة تصل الى خمسة آلاف دونم بضمن مشاريع الامانة في المرحلة المقبلة)، واكد ان (تطوير شارع الكرادة لم يتوقف، حيث تمت المباشرة بتطوير الجزء الثاني من تأهيل الشارع). واطلقت الامانة العامة لمجلس الوزراء، خمسة مشاريع خاصة بالمدن السكنية في بغداد والمحافظات، مشيراً الى تحديد موعد تقديم التصاميم بشأن مشروع مدينة الصدر. وقال المتحدث بإسم الأمانة حيدر مجيد، في تصريح امس ان (السوداني وجّه بحسم التوقيع مع الشركات الاستشارية الرصينة لتتولى التصاميم الخاصة بالبنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، وتقديم التصاميم خلال خمسة اشهر للمباشرة بها بالاعتماد على تخصيصات الموازنة للمشاريع)، موضحاً ان (الأمانة العامة حسمت إجراءات قطعة الأرض الخاصة بالمشروع، وتخصيصها لصالح امانة بغداد بعد حل جميع التعارضات بين الجهات الرسمية والمواطنين).

برنامج وزاري

واضاف مجيد ان (الحكومة جادة بإنشاء مدينة الصدر الجديدة، بالتزامن مع البرنامج الوزاري، ومشروع المدن السكنية التي اعلن عنها رئيس الوزراء)، لافتاً الى (اطلاق 15 مدينة سكنية اخرى، سيتم البدء بالمرحلة الاولى منها قريباً، لإنشاء خمس مدن في بغداد وعدد من المحافظات). على صعيد متصل، اكد محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، ان 95 بالمئة من مشاريع المحافظة خدمية، وفق خطة مدروسة لإستكمال البنى التحتية في مراكز و واقضية ونواحي المحافظة بضمن تخصيصات محلية ومركزية. وقال في تصريح تابعته (الزمان) ان (المحافظة وقعّت ستة عقود تخص مشاريع خدمية في اقضية مختلفة من المحافظة، وتحاول استكمال المشاريع الاخرى وانجازها بالشرعة الممكنة)، مبيناً ان (ذي قار استحدثت بناء ساحتين مميزتين في قضاء الجبايش، الى جانب وضع حجر الاساس لمشروع رياضي ثالث، وهو اول ملعب مدرّج في القضاء بسعة الف متفرج)، واوضح ان (المشاريع شملت إنشاء استكمال شارع الشاطئ بطول 900 متر في قضاء البطحاء، وتأهيل مدخل حي الحسين مع البنى التحتية، و21 طريقاً ريفياً في قضاء قلعة سكر، وكذلك إنشاء شبكة ماء في ناحية العكيكة، فضلاً عن مشروع كهرباء في قاطع مركز الشعلة وتأهيل الجزرة الوسطية لمدخل الناحية، الى جانب إنشاء شوارع تتمتع بخدمات الصرف الصحي لمنطقة آل جار الله)، موعزاً الى (جميع الملاكات والفرق الخدمية العاملة بالمشاريع، بتكثيف الجهود وزيادة العمل وتذليل المعوقات).