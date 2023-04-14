التخطيط يشرف على تنفيذ طرق مهمّة في محافظتين

إطلاق حزمة جديدة من مشاريع معالجة إزدحامات بغداد

بغداد الزمان

اطلقت امانة بغداد ، الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد ، واشارت الى شمول الأنفاق والجسور والمجسرات. وقال الوكيل الفني في الامانة طه ناصر في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هنالك اتفاقاً مشتركاً بين امانة بغداد ووزارة الاعمار والاسكان، على اصدار الحزمة الاولى من المشاريع التي شملت 19 مشروعاً موزعة بين جانبي الكرخ والرصافة لحل الازدحامات في العاصمة)، ولفت الى ان (الحزمة الثانية من المشاريع سوف تنطلق قريباً لتشمل مجموعة من الانفاق والمجسرات والجسور)، مبيناً ان (العدد الكلّي لمشاريع بغداد بلغ 60 مشروعاً ستُنفذ بإشراف مباشر من قِبل دائرة الطرق والجسور في الاعمار والاسكان). على صعيد متصل، اطلّعت وزارة التخطيط على مراحل عمل مشروع تأهيل مدخل بغداد واسط ، لتحديد معوقات المشروع ومعالجتها حسب توجيهات الوزير محمد علي تميم و رئاسة الوزراء. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (لجنة الوزارة اجرت كشفاً ميدانياً لمشروع تأهيل مدخل بغداد واسط، للاطلاع على واقع العمل والوقوف على اسباب التلكؤ التي ادّت الى توقف المشروع، وإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المعوقات التي تواجه انجاز المشروع).

طرق خدمية

واشار الى ان (المشروع يمتد من جسر ديالى الى دوار الطاقة، طوله اكثر من 8 كيلو مترات وعرضه 15 مترا، الى جانب طرق خدمية وثلاثة جسور للمشاة)، مؤكداً ان (نسبة الانجاز وصلت الى 40 بالمئة، بكلفة تصل الى 86 مليار ديناراً)، ودعت الوزارة الجهات المعنية الى (ازالة تعارضاتها من اعمدة الكهرباء وشبكة الماء والمجاري وانابيب النفط والكيبل الضوئي والسيطرات العسكرية). وتابعت الوزارة ميدانياً واقع العمل في مشروع مدخل بغداد نينوى. وذكر البيان ان (فريق الوزارة اوعز بإنجاز مشاريع بوابات العاصمة، مداخلها واظهارها بمكانة تليق بمكانة الحضارية، والاسراع في حل المشكلات التي تعيق تنفيذها)، مبيناً ان (المشروع يتضمن اعادة تأهيل وتوسعة الطريق وتطويره بطول 33 كيلومتراً من مجسر المصابيح الى منطقة النباعي وانشاء ثمانية مسارات اربعة)، واضاف ان (المشروع يهدف الى توفير مسارات امنة ومعالجة للازدحامات المرورية)، موضحاً ان (نسبة انجازه وصلت الى 10 بالمئة بكلفة 78مليار دينار). واجرى فريق المتابعة التابع الى التخطيط، جولة ميدانية في الطريق الحولي الشرقي في قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين، حسب توجيهات حكومية. وقال بيان امس ان (الفريق زار مشروع إنشاء الطريق الحولي في القضاء للكشف على سير العمل ومراحل تنفيذه)، واوضح ان (طول المشروع، بلغ نحو 4.5 كيلومترات ونسبة إنجاز 57 المئة).

حركة السيارات

واضاف ان (المشروع سيُسهم بفك الاختناقات المرورية وتيسير انسيابية حركة السيارات داخل القضاء)، منوهاً الى (توقف المشروع في شهر آب من العام الماضي واستؤنف العمل فيه مطلع العام الجاري)، وتابع انه (يتضمن انشاء ارصفة بعرض مترين ونصف مرصوفة على الجانبين، فضلاً عن تجهيز الطريق بأربع محولات كهرباء و150 عمود إنارة لكل جانب على طول الطريق). وافصحت الوزارة عن استئناف العمل في مشروع كلية الامام الاعظم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين. وبحسب البيان فغن (فِرق المتابعة الميدانية في دائرتي البرامج الإستثمارية الحكومية اطلّعت على المشروع في قضاء سامراء وفق اولويات البرنامج الحكومي)، ولفت الى ان (المشروع توقف لاسباب مالية بسبب عدم توفير التخصيصات الكافية لإستكماله وانجازه)، مبيناً انه (سيتم تحويل جهة التمويل من المحافظة الى ديوان الوقف السني من اجل تنفيذه بالسرعة الممكنة، واستئناف العمل بعد قرار الموازنة العامة العامة)، واكد ان (مساحة البناء للمشروع بلغت خمسة دونمات، تشمل بناية العمادة وقاعات دراسية للطلاب والطالبات بصورة منفصلة، وكافتيريا ومراب للسيارات وغرفة استعلامات، فضلاً عن قاعات رئيسة ومكتبة من اربعة طوابق، وسكن للاساتذة).