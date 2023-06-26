شراء منظومات تعزّز الخزين المائي من النمسا والسعودية

إطلاق تطبيق حديث لدعم المزراعين بالتعاون مع فاو

بغداد – ابتهال العربي

اطلقت منظمة الأغذية والزراعة فاو التابعة للامم المتحدة، مع وزارة الزراعة، تطبيق الرافدين للإرشاد الزراعي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم اطلاق التطبيق لدعم المزارعين، خلال احتفالية برعاية وزير الزراعة عباس العلياوي، وحضور مدير عام الإرشاد الزراعي منير كريدي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة بالعراق، صلاح الحاج حسن ، وعدد من المختصين والخبراء بالمجال الزراعي).

قطاع نباتي

مبيناً ان (الطبيق يخدم المزارعين في القطاع النباتي والحيواني، ويسهم في تنمية العملية الزراعية وتحسين الواقع الزراعي، كتجربة متميزة واحدى الطرق العلمية للزراعة الحديثة التي تمكّن من النهوض بالقطاع الزراعي)، واوضح كريدي ان (هذا المشروع وهو حصيلة التعاون الفني المشترك بين الوزارة والمنظمة، ما سيتيح اعتماد نظام حديث للإرشاد الزراعي عبر دعم الابتكار الرقمي وتنمية القدرات)، من جانبه ذكر ممثل الفاو في العراق، ان (دعم الزراعة الرقمية وخدمات الإرشاد الزراعي هو من المبادرات الرئيسية للمنظمة هدفها الأساسي هو مساعدة الفلاحين والأسر الريفية في مساعيهم الزراعية والتسويقية، وضمان تقديم احدث التقنيات للمرشدين والمزارعين، والإبلاغ عن حالات الإصابة بأمراض الحيوان ، والاطلاع على اسعار السوق الحالية للفواكه والخضروات، والتواصل مع الخبراء والمستخدمين الآخرين للتطبيق في مختلف الجوانب المتعلقة بالمحاصيل والثروة الحيوانية والقطاع الزراعي)، واكد الخبراء ان (هذه المبادرة تعكس التزام منظمة الأغذية والزراعة بالنهوض بالزراعة المستدامة، وحرص الوزارة على تعزيز هذا القطاع عن طريق تسخير قوة الابتكار الرقمي، لمستقبل زراعي اكثر مرونة).

من جانب اخر اكدت المنظمة ان العراق حقّق الامن الغذائي، لافتة الى انه من بين الدول الثلاث الاكثر انتاجاً للحبوب. وقال حسن في تصريح امس ان (المنظمة تعمل مع مختلف الوزارات لاسيما الزراعة والموارد المائية و البيئة والتخطيط، كما اعتمدت اكثر من وسيلة لمواجهة ازمة الامن الغذائي)، مشيراً الى ان (تحديات تواجه ملف المياه وتتطلب تعاون الجهات المعنية)، واضاف حسين ان (الانتاج المحلي لمحصول الحنطة في العراق وصل الى نحو اربعة ونصف مليون طن، بفضل جهود وزارتي الزراعة والموارد المائية والجهات الحكومية الاخرى الى جانب المزارعين، حيث اصبح العراق مع مصر وسوريا، الاكثر انتاجاً للحبوب وبإمكانه الحفاظ على مرتبة متقدمة في صناعة وانتاج الحبوب). في سياق متصل، اوضحت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، ان العراق يشهد لأول مرة زراعة افضل انواع الحنطة، مؤكدة انه يتجه نحو الإكتفاء الذاتي من الحنطة. وذكر مدير عام الشركة، حيدر نوري، في تصريح ان (الحنطة المحلية لهذا الموسم كانت من افضل من حيث الانتاجية والتسويق، بسبب تزايد الأمطار وتحسين الارواء وسرعة العملية التسويقية بين الفلاحين ومراكز المحافظات).

توقيع عقود

وتابع ان (العراق يتجه نحو الاكتفاء الذاتي من الحنطة، ويستطيع تجاوز اربعة ملايين طن من المحصول). من جانبها وقّعت وزارة الزراعة، خمسة عقود، مع وزارة الصناعة والمعادن وشركتين نمساوية وسعودية، لشراء منظومات الري الحديثة، الى جانب اطلاقها مبادرات لتقليل الاعتماد على الخزين المائي.

وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين، في تصريح تابعته (الزمان) ان (وضع الخطة الزراعية الصيفية مرهون بمخرجات الاجتماع مع وزارة الموارد المائية، لوضع خطة بشأن الخزين المائي و التقنيات الحديثة للري)، منوهاً الى (اطلاق عدة مبادرات لتقليل الاعتماد على الخزين المائي، منها الزراعة المعتمدة على الآبار، والسعي لاستخدام مياه البزل، وتدوير المياه، وتوفير اعلى غلة بأقل وحدة مساحة ممكنة، مع تقليل آثار التغير المناخي).

واكد (توقيع عقــود مع شركتي باور النمساوية و الغريف السعودية، والصناعة لتوفير المنظومات التي من شأنها احداث التغيير خلال السنوات الثلاث المقبلة).