العمل يدعم مرضى غسيل الكلى ويضمن 500 عائلة بالديوانية

إطلاق الدفعة الثانية للمستفيدين وإسترداد 5 مليارات من التجاوز

بغداد – ابتهال العربي

اطلق وزير العمل والشؤون الإجتماعية، احمد الاسدي، الدفعة الثانية للمتقدمين على شبكة الحماية الاجتماعية، كاشفاً عن استرداد 5 مليارات دينار من المتجاوزين على الشبكة. وقال الاسدي خلال مؤتمر صحفي، تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة اطلقت الدفعة الثانية للمتقدمين الى الاعانة، وشمول اكثر من 58 الف مستفيد بينهم ذوي الاعاقة)، مبيناً ان (المشمولين من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، بلغ عددهم 80 الف خلال الشهر الماضي)، واشار الى ان (الوزارة اصدرت البطاقات الذكية لأكثر من 35 الف عائلة ضمن الدفعة الأولى، ليكون عدد العائلات المشمولة خلال الشهر الماضي نحو 800 الف عائلة)، واوضح الاسدي ان (إجراءات البحث الاجتماعي مستمرة لشمول اكثر من مليون و80 الف عائلة ورفعهم على قاعدة البيانات)، واضاف ان (الدفعة الثانية من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية بلغت 12 الفاً ليكون العدد الكلي خلال ثلاثة اشهر 175 الف متجاوزاً على الاعانة)، لافتاً الى (قطع الاعانة عن نحو 400 عائلة متجاوزة على الاعانة الاجتماعية لغاية الشهر الماضي، الى جانب استرداد نحو خمسة مليارات دينار خلال ثلاثة اشهر، من المتجاوزين على الاعانة، و 21 مليار دينار منذ انطلاق عملية مقاطعة البيانات)، وتابع ان (الوزارة شملت 230 باحثاً عن العمل بالقروض الميسرة ، بأكثر من 6 الاف قرض ممنوح، الى جانب بحث قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة)، منوهاً الى (توجيه رئيس الوزراء محمد السوداني، جميع الوزارات المعنية بتقديم تقرير مفصل خلال الأيام المقبلة، ليتم إعادة التصويت على القانون بما يخدم هذه الشريحة).

واكد الاسدي شمول 500 عائلة اضافية في محافظة الديوانية، بمبالغ الامن الغذائي، مشيراً الى اطلاق الدفعة الأولى للشهر الجاري. شمول 500 عائلة اضافية، في مبالغ الامن الغذائي. وبحسب بيان امس ان (هنالك نحو مليون فرداً كانوا يستلمون الاعانة وهم بالغين ويجري تدقيقهم الآن)، مبيناً ان (عدد العوائل التي تتسلم الإعانة في محافظة الديوانية بلغ اكثر من 91 الف خلال الاسبوع الماضي، و شمول اكثر من 9 الاف عائلة بالحماية الاجتماعية، فضلاً عن شمول اكثر من الف معاق بالاعانة الاجتماعية، ليصل عدد المشمولين الى اكثر من عشرة الاف عائلة بالمحافظة)، واوضح الاسدي ان (تم انجاز معاملات اكثر من 40 الف اسرة تمهيداً لشمولهم في الدفعات المقبلة، و مقاطعة بيانات اكثرمن 17 الف اسرة في مبالغ الامن الغذائي خلال العام الجاري)، لافتاً الى (شمول جميع الذين تنطبق عليهم شروط منح الإعانة من مرضى غسيل الكلى، حيث تم افتتاح لجنتين فرعيتين في قضاءي الشنافية والسدير وعلى المستفيدين مراجعة اللجان الجديدة ابتداء من الاحد المقبل)، وتابع الاسدي ان (الوزارة شملت 230 باحثاً عن العمل بالقروض الميسرة في المحافظة، ليصل مجموع القروض الممنوحة للمحافظة نحو 6 الاف مستفيداً).