إعادة إعانات غير مستلمة وإسترداد 14 مليار دينار من متجاوزين على الحماية

إطلاق الدفعة الثانية عشرة من راتب المعين المتفرّغ للشهر الجاري

بغداد – قصي منذر

اطلق وزير العمل والشؤون الإجتماعية، احمد الأسدي، الدفعة الثانية عشرة من راتب المعين المتفرغ لشهر كانون الأول الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأسدي اطلق الدفعة الثانية عشر من راتب المعين المتفرغ، للمستفيدين في بغداد والمحافظات، لشهر كانون الأول الجاري)، من جهته اكد رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة ، التابعة للوزارة، احمد هادي، في تصريح امس ان (الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والمالية لإطلاق راتب المعين المتفرغ، الدفعة الثانية عشر للعام الجاري)، داعياً (المستفيدين والمستفيدات الى التوجه للمنافذ المعتمدة في مصارف الرافدين، والرشيد، وآشور، لتسلم الرواتب، بعد التبليغ من قِبل المصارف).

تشغيل الباحثين

واستحصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،موافقة مجلس الوزراء على زيادة راسمال صندوق الاقراض، من اجل تشغيل الباحثين عن عمل بمشاريع مدرة للدخل.

وقال الاسدي خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة إن (القروض الصغيرة جاءت من أجل تشغيل الباحثين عن العمل، وإيجاد مشاريع تكون ذات جدوى، وفائدة للمستفيد)، واضاف ان (أغلب القروض الممنوحة تذهب الى غير الأهداف المحددة لها).

واشار الى ان (الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء على زيادة رأسمال صندوق الاقراض، وهي بانتظار استكمال إجراءات الجهات التنفيذية والتشريعية)، واوضح الاسدي ان (مسؤولية مجلس إدارة الصندوق هي ليست فقط منح القروض، وإنما إيجاد طريقة مناسبة لتشغيل الباحثين عن العمل لإنشاء مشاريع حقيقية ذات جدوى لاقتصادية، فضلاً عن إيجاد سوق عمل لهذه المشاريع من خلال تقديم خطط، أو التعاقد مع مستشارين لبلورتها بصورة أكثر جدية).

مبينا ان (هناك الكثير من المشاريع الناجحة، ويجب إيجاد طريقة للترويج عن هكذا مشاريع إعلامياً لايصال رسالة واضحة للمواطن تكون ذات أثر واضح، وملموس عن المشاريع الصغيرة في كل محافظات البلاد). ومضى البيان الى القول أن (الاجتماع ناقش اطلاق الدفعة 34 من القروض الصغيرة خلال الأسبوع المقبل)، مؤكدا انه (تمت الموافقة على إلغاء تصديق عقود ايجار أصحاب المشاريع ضمن حاضنات الأعمال ،لغرض تبسيط إجراءاتها، والموافقة على تحويل 20 قرضاً مخصصاً لبرنامج الأسر المنتجة الى المرأة الريفية، واستثناء بعض أصحاب المشاريع الابتكارية الحقيقية من الشروط ،لكونها غير مسجلة في قاعدة بيانات العمل والتدريب المهني، وعددها 200 قرض).

اطلاق اعانات

واكد الاسدي في وقت سابق ، استرداد اكثر من 14 مليار دينار من المتجاوزين على الحماية . وقال في تصريح ان (الوزارة عملت على إرسال بيانات اكثر من 310 ألف أسرة من خلال المبالغ المرصودة في قانون الأمن الغذائي في محافظات العراق)، وتابع انه (تم إطلاق إعانات 3.818 أسرة جديدة ضمن برنامج الإعانة ، وسيرفع المبلغ في بطاقاتهم الذكية ضمن الدفعة المقبلة)، داعياً الأسر التي لم تقدم الاعتراض ضمن الدفعة الثامنة، الى (التوجه لإقسام الحماية الاجتماعية لتقديم الاعتراض)، مبينا ان (عدد المتقدمين الى الرعاية بلغ مليونين و734 الف أسرة، حيث بلغت الأعداد الأولية لمقاطعة البيانات عن اقصاء اكثر من 924 الف أسرة ،ممن لديهم رواتب في وزارات الدولة والعقود). مضيفا (تم إيقاف رواتب 17 الف أسرة متجاوزة تتقاضى أكثر من راتب، إضافة إلى إيقاف 2.818 أسرة نتيجة ظهور أكثر من بصمة لها عبر الكي كارد الخاص بهم، وإيقاف 226 أسرة لظهور أكثر من قيد على قواعد بيانات الحماية الاجتماعية، كما تمت إعادة تدقيق اكثر من 13 الف أسرة لتقاضيهم إعانة الحماية الاجتماعية وقروض، حيث تم استرداد المبالغ التي بذمتهم)، واستطرد بالقول ان (الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحق 542 فردا وأسرة نتيجة عملية تزوير المستمسكات الرسمية، أضافة إلى مفاتحة مجلس الوزراء لإطفاء ديون المتجاوزين من ذوي الإعاقة و الشهداء)، مؤكداً (استراد أكثر من 14 مليار دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية)، ولفت الى (إحالة اكثر من 104 الف أسرة للتدقيق ،وذلك لعدم تسلمهم إعاناتهم لأكثر من 6 اشهر،حيث تم استرداد أكثر من 27 ممليار دينار الى صندوق الحماية الاجتماعية من الإعانات غير المستلمة).