تعجيل شحن معدات نفطية ايطالية لزيادة معدلات أنتاج غاز الناصرية

إطلاق الحصة الثانية من النفط الأبيض للمحافظات الشمالية والغربية

بغداد- قصي منذر

أطلقت شركة توزيع المنتجات النفطية، البطاقة الوقودية للنفط الأبيض في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك، بواقع 100 لتر لكل بطاقة ابتداءاً من اليوم الثلاثاء .

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان أمس إن (الحصة تمثل الدفعة الثانية من الحصة الشتوية”، مبيناً أن “أرقام البطاقات المعتمدة في المحافظات كالآتي: نينوى رقم البطاقة 8 صلاح الدين رقم البطاقة 1 كركوك رقم البطاقة 10 الانبار رقم البطاقة7

منافذ توزيع

وأكد أن (الحصص ستوزع عبر المنافذ التوزيعية المعتمدة والباعة الجوالين)، داعياً المواطنين إلى (استلام حصصهم)، موكدا أن (استهداف هذه المحافظات (يأتي) بسبب انخفاض درجات الحرارة فيه).أكد وزير النفط حيان عبد الغني اهمية مشروع إستثمار الغاز من حقلي الناصرية والغراف والتي تقع ضمن إهتمام وأولويات الحكومة ووزارة النفط لاهميته بإضافة أكثر من 200 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم ) الى الانتاج الوطني من الغاز ، وان المشروع يمثل احد اهداف المنهاج الحكومي.

وقال عبد الغني أنه (وجه وفداً وزارياً ، ضم كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ومدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي ، ومديرهيئة المشاريع والصيانة في غاز الجنوب “مدير المشروع ” بالوقوف على تصنيع الاجهزة والمعدات والكابسات والابراج الخاصة بالمشروع مباشرة، والتعجيل بشحنها من إيطاليا الى موقع العمل ، والتشديد على الالتزام بالتوقيتات والجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع شركة بيكرهيوز العالمية ).

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفريق المكلف من قبل نائب رئيس الوزراء وزير النفط التقى المسؤولين في الشركة المقاولة ، وتم الاستماع الى عرض قدمه رئيس الشركة عن ابرز خطوات تنفيذ المشروع الذي من المؤمل المباشرة بالانتاج منه نهاية العام المقبل).

واضاف حطاب ان (الفريق الوزاري زار مواقع تصنيع الاجهزة والمعدات التي من المؤمل وصولها الى العراق تباعا ًخلال الربع الاول من العام 2023 وتم نقل توجيه السيد الوزير الى الشركة المقاولة بضرورة التسريع في عملية نصب وتشغيل محطات استثمار الغاز في مواقع العمل ).

اما مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي فقد اكد (اهمية المشروع الذي يهدف الى استثمار الغاز المصاحب بمعدل 200 مقمق ” مليون قدم مكعب قياسي باليوم في تغذية محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف ، وفي توفير كميات كبيرة من الغاز السائل والمكثفات والكبريت فضلاً عن توفير فرص عمل لابناء المحافظة ، وان المشروع يقع ضمن أهداف البرنامج الحكومي).

من جهة اخرى قالت تقارير أن صافرات الانذار دوت قرب مقتربات وزارة النفط دون معرفة مزيد من التفاصيل .