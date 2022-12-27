أصحاب العقود والأجور يواصلون الإحتجاج في بغداد والمحافظات

إطلاق إستمارة تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل وتثبيت محاضري التربية

بغداد – قصي منذر

أكدت وزارة التربية، إن قرار مجلس الوزراء بتثبيت المحاضرين يشمل من أكمل خدمة عقدية لمدة عامين.وكان الوزير ابراهيم النامس قد اعلن في وقت سابق ،تصويت مجلس الوزراء على تثبيت المحاضرين والإداريين على الملاك الدائم. كما أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل البالغ عددهم 74728 ألفاً ، الذين تقرر تعيينهم في جلسة سابقة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (إطلاق الاستمارة جاء بعد عرض تفاصيلها التقنية والفنية على السوداني، وذلك بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي). كما صوت المجلس على تثبيت العقود والاداريين في الوزارات كافة بضمنهم موظفي الخطوط الجوية . وكان السوداني قد وجّه وزارة المالية بالإسراع في إنهاء استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية للخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، لحسم ملفاتهم المعلّقة منذ العام 2003? كي تتسنى، لمجلس الخدمة تعيينهم، وفق استمارة إلكترونية معتمدة، بإجراء يمنع أي تدخل يدوي غير قانوني أو تلاعب في استمارات التعيينات. بدورها ،أوضحت تربية واسط ،أن الكلفة المالية الخاصة لتثبيت المحاضرين والإداريين البالغ عددهم أكثر من 21 ألف التي رفعت إلى وزارتي المالية والتربية، تم توفيرها من خلال إيقاف عدد من الاستحقاقات الخاصة بموظفي التربية العاملين على الملاك الدائم. وقال بيان امس إن (المالية طالبت في وقت سابق المحافظات بإرسال الكلف المالية خلال 10 أيام، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت المحاضرين،حيث اعلنت تم اعلان نجاح ملف تثبيت المحاضرين في تربية واسط وإعمام نموذج الجداول الخاصة بها على باقي المحافظات)، مؤكدا (وجود تنسيق من قبل عدد من نواب واسط مع وزارتي المالية والتربية لتثبيت هذه الشريحة). واحتج موظفوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحاضري التربية وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء ،المستبعدين من الشمول بالثتبيت، للمطالبة بالتثبيت على الملاك اسوة باقرانهم. ففي بغداد،شهدت منطقة العلاوي مسيرة حاشدة لاصحاب العقود ومحاضري التربية،حاملين لافتات تطالب الحكومة بانصافهم وشمولهم بالتثبيت اسوة باقرانهم الذين جرى رفع بياناتهم. واكدو خلال التظاهرة ان (احتجاجاتهم مستمرى حتى تحقيق المطالب التي وصفوها بالمشروعة). وفي المثنى ، صعد متعاقدون في دوائر حكومية ، احتجاجاتهم والاقدام على حرق الإطارات في عدد من تقاطعات مدينة السماوة ،احتجاجا على قرار إيقافهم عن العمل لأسباب مالية وإدارية.وذكروا عدد منهم أنهم (سيستمرون بالاحتجاج إلى حين تلبية مطالبهم التي تتضمن إعادتهم للعمل مرة أخرى لاسيما وإنهم عملوا فعاليا لأكثر من شهر بتلك الدوائر بحسب حديثهم. وأشاروا إلى أن الدوائر وفرت التخصيص المالي عند التعاقد معهم وفقا للسياقات الإدارية المعمول بها الأمر الذي يدل على قانونية التعاقد. كما تظاهر المئات من عقود وإجراء الدوائر الخدمية ،في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.وقال المتظاهرون إنه (مضى سنوات على عملهم بصفة أجور ومتعاقدين ،وإن رواتبهم لا تكفي لتامين احتياجات معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ،الأمر الذي دعاهم إلى توحيد تظاهرتهم من أجل الضغط على الجهات الحكومية من أجل الاستجابة لمطالبهم).