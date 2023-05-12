إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في بريطانيا

كوينزفيري‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُوضع‭ ‬أول‭ ‬خط‭ ‬للحافلات‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬إدنبره،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬سائقين‭ ‬سيكونون‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬لاستلام‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الشؤون‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬ستيجكوتش‭” ‬بيتر‭ ‬ستيفنس‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬أقيم‭ ‬الخميس‭ ‬قرب‭ ‬إدنبره،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬تكنولوجيا‭ ‬القيادة‭ ‬الذاتية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الحافلة‭ ‬اختُبرت‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تُستخدم‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬للحافلات‭”.‬

هذا‭ ‬الخط‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬حوالى‭ ‬22‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسكتلندية،‭ ‬سيستضيف‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬راكب‭ ‬أسبوعياً‭.‬

وفي‭ ‬الحافلات‭ ‬الخمس‭ ‬الموضوعة‭ ‬في‭ ‬الخدمة،‭ ‬والتي‭ ‬سيُسمح‭ ‬لها‭ ‬بالتنقل‭ ‬بسرعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬سيكون‭ ‬سائق‭ ‬موجوداً‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬انتظام‭ ‬الوضع،‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬البريطاني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتيح‭ ‬حالياً‭ ‬تسيير‭ ‬مركبات‭ ‬بصورة‭ ‬مستقلة‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭. ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬موظف‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬المركبة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬الركاب‭ ‬تذاكر‭ ‬النقل‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬أسئلتهم‭.‬

وسيتيح‭ ‬نظام‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬رصد‭ ‬المركبات‭ ‬الأخرى‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬لتفادي‭ ‬حوادث‭ ‬الاصطدام،‭ ‬فيما‭ ‬ستمسح‭ ‬كاميرات‭ ‬وجهاز‭ ‬رادار‭ ‬الطريق‭ ‬لتجنب‭ ‬المشاة‭.‬

وبحسب‭ ‬بيتر‭ ‬ستيفنس،‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‭ ‬وفعالية،‭ ‬وستتيح‭ ‬توفير‭ ‬الوقود‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭%.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬المركبة‭ ‬قادر‭ ‬على‭ “‬الاستجابة‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬التفاعل‭ ‬البشري‭” ‬عند‭ ‬الحاجة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحافلات‭ ‬ستوفر‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ “‬لتحسين‭ ‬وقت‭ ‬التنقل‭ ‬باستقلالية‭”.‬

وفي‭ ‬2021،‭ ‬وُضعت‭ ‬حافلة‭ ‬كهربائية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سائق‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ملقة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬وُصف‭ ‬بأنه‭ ‬سابقة‭ ‬أوروبية‭. ‬وأجريت‭ ‬تجارب‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬عينه،‭ ‬وفي‭ ‬سنغافورة‭ ‬مطلع‭ ‬2023‭.‬