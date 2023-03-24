العراق على قائمة الدول المؤهّلة لنيل شهادة الإمتثال للأمن البريدي

إطلاق أول تطبيق ألكتروني يدعم العمل الإنساني وبرامج الإغاثة

بغداد – ابتهال العربي

اطلقت منظمة الجمعية الطبية العراقية الموحد للإغاثة والتنمية، اول تطبيق الكتروني مالي في العراق يخص العمل الانساني الخيري التنموي. وقال رئيس المنظمة احمد مشرف الهيتي خلال مؤتمر اطلاق اول منصة الكترونية مالية في العراق حضرته (الزمان) امس ان (هذه المنصة تعد اول تطبيق الكتروني مالي يخص العمل الإنساني الخيري التنموي في العراق)، مشيراً الى انه (يعد نقلة نوعية في العمل الانساني ومواكبة التطور وسرعة الاستجابة وتعزيز منظومة العمل الخيري).

عملية البناء

واضاف ان (العراق نهج في كل ازمانه مبدأ مساعدة الاخر ودعم الدول المنكوبة والنامية وتقديم الحاجة للأيتام والأرامل وكبار السن)، مبيناً ان (المنظمة بدأت منذ تأسيسها في عام 2003 بالمساهمة في عملية البناء والتطوير وتقديم المساعدة في مختلف المجالات الإغاثية و الصحية و قطاع الحماية و التعليم و البيئة)، واكد الهيتي انها (قدمت قدمت مئات المشاريع ذات النفع العام بدعم من الحكومة والمجتمع الدولي والعربي في السنوات المنصرمة)، موضحاً ان (عدد المستفيدين يزيد عن مليون مستفيد سنوياً، خصوصاً خلال عام 2014 اثناء الحرب ضد تنظيم داعش، حيث باشرت المنظمة بالمساعدة في إعادة إعمار العراق و اعادة الاستقرار)، ولفت الى (مشاركة المنظمة بالمشاريع التنموية الكبيرة منها مشروع ضاحي العراق و مستشفى المستقبل لسرطان الأطفال والمشروع الوطني للمستشفى المتنقل في العراق، الى جانب الحملات الاجتماعية الانسانية في مجال مساعدة المتضررين بالمنطقة آخرها الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا)، وتابع ان (جمعية الاغاثة اطلقت مبادرة مشروع العراق الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية التي القت بضررها على الجانب البيئي والزراعي وحياة المواطن)، مشدداً على (الحاجة للتطبيقات الالكترونية من اجل دعم هذه المشاريع التنموية عبر المؤسسات المالية والاقتصادية والشركات والمستثمرين والمواطنين). واوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان التطبيق المالي يمثّل تطوراً للانظمة والتقنيات الحديثة، وينسجم مع القوانين والمتطلبات التنظيمية الدولية. وذكر رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للامانة اشرف الدهان خلال المؤتمر ان (الجمعية الطبية العراقية الموحد للاغاثة والتنمية، احدى المؤسسات المسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية ، وحاصلة على صفة النفع العام ولها دور بارز في العديد من الاعمال الانسانية والاغاثية والطبية منذ تأسيسها حتى اليوم).

طرق التبرع

واضاف ان (التطبيق يتلائم مع مدى التقدم التكنولوجي لتيسير طرق التبرع و ضرورة التكافل الاجتماعي للتقدم في انشطة العطاء بين شرائح المجتمع)، لافتاً الى ان (البنك المركزي العراقي له دوراً مهماً في دعم منظمات المجتمع المدني ورفع كفاءتها ومستوى تنظيمها).على صعيد متصل، شارك البريد العراقي في ورشة عمل اقليمية للأمن البريدي في مصر. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة العامة للبريد والتوفير في وزارة الإتصالات، شاركت بالورشة التدريبية المنعقدة في مقر البريد المصري بمشاركة 13 دولة عربية في مجال إعتماد خبراء الامن البريدي بالتعاون مع المكتب الدولي للإتحاد البريدي العالمي)، واوضح ان (الورشة تدعم إستراتيجية الاتحاد الهادفة الى بناء قدرات المؤسسات البريدية فيما يخص مجال الامن البريدي، وتعزيز انشطة برامج المكتب الدولي إقليمياً)، مبيناً انها (استعرضت للمتدربين شهادات الاعتماد المتعلقة بمعايير خاصة، فضلاً عن تأهيل المؤسسات البريدية العربية للإمتثال للمعايير الامنية بمشاركة منظمة الكمارك العالمية)، ونوه الى (عرض البرنامج المشترك بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الكمارك وبرنامج المخدرات ومشروعه المشترك بين الاتحاد والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في سلسلة الإمدادات البريدية، إلى جانب نظم تطوير مراقبة المخدرات والاستخدام الآمن لمعدات الوقاية الشخصية للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات)، من جانبها ،اكدت المدير الاقليمي للأمن البريدي، نصيرة داهيم، ان (البريد العراقي على قائمة الدول المؤهلة لنيل شهادة الامتثال لمعايير الأمن البريدي).