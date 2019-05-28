إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬لترميم‭ ‬أرض‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬في‭ ‬القدس

القدس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلنت‭ ‬الطوائف‭ ‬المسيحية‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬الإثنين‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬لترميم‭ ‬أرض‭ ‬الكنيسة‭ ‬المبنية‭ ‬بحسب‭ ‬الإيمان‭ ‬المسيحي‭ ‬فوق‭ ‬قبر‭ ‬السيد‭ ‬المسيح‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬لرؤساء‭ ‬الطوائف‭ ‬المسيحية‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاثة‭ ‬القيّمة‭ ‬على‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬(الروم‭ ‬الأرثوذكس،‭ ‬والفرنسيسكان‭ ‬الذين‭ ‬يمثّلون‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية،‭ ‬والأرمن)،‭ ‬قال‭ ‬بطريرك‭ ‬القدس‭ ‬للروم‭ ‬الأرثوذكس‭ ‬ثيوفيلوس‭ ‬الثالث‭ ‬إنّ‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬الرطوبة‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي‭ ‬من‭ ‬الكنيسة‭ ‬وتجديد‭ ‬أرضيتها‭.‬

ويؤمن‭ ‬المسيحيون‭ ‬بأنّ‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة،‭ ‬أو‭ ‬«كنيسة‭ ‬القبر‭ ‬المقدّس»،‭ ‬بنيت‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬صلب‭ ‬فيه‭ ‬السيد‭ ‬يسوع‭ ‬المسيح‭ ‬ودُفن‭. ‬وهذه‭ ‬الكاتدرائية،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أقدس‭ ‬موقع‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمسيحيين،‭ ‬تقع‭ ‬بالبلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬احتلّتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬ثمّ‭ ‬ضمّتها‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬به‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

وفي‭ ‬بيانهم‭ ‬قال‭ ‬رؤساء‭ ‬الطوائف‭ ‬الثلاث‭ ‬«نحن‭ ‬رؤساء‭ ‬الطوائف‭ ‬المسيحية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬نعلن‭ ‬ببالغ‭ ‬السرور‭ ‬موافقتنا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬لترميم‭ ‬وتجديد‭ ‬أسس‭ ‬القبر‭ ‬المقدس‭ ‬وأرضية‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة»‭.‬

وفي‭ ‬2017‭ ‬أنجز‭ ‬قسم‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬قام‭ ‬خلاله‭ ‬متخصّصون‭ ‬يونانيّون‭ ‬بترميم‭ ‬قبر‭ ‬السيد‭ ‬المسيح‭ ‬وأعادوا‭ ‬بناء‭ ‬الصخرة‭ ‬الرخامية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مدعّمة‭ ‬بهيكل‭ ‬معدني‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬حين‭ ‬ضرب‭ ‬المنطقة‭ ‬زلزال‭.‬

والمشروع‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬رؤساء‭ ‬الكنائس‭ ‬الثلاث‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬مرحلتين:‭ ‬الأولى‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬ويجري‭ ‬خلالها‭ ‬وضع‭ ‬الدراسات‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالأعمال‭ ‬الواجب‭ ‬إنجازها،‭ ‬والثانية‭ ‬مرحلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الدراسات‭ ‬وإنجاز‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭. ‬وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬أستاذين‭ ‬جامعيين‭ ‬إيطاليين‭ ‬ومعهداً‭ ‬علمياً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬سيكونون‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬لجنة‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬ممثّلين‭ ‬عن‭ ‬الطوائف‭ ‬المسيحية‭ ‬الثلاث‭.‬

وتأمل‭ ‬الكنائس‭ ‬أن‭ ‬يظلّ‭ ‬الموقع‭ ‬المقدّس‭ ‬مفتوحاً‭ ‬أمام‭ ‬المؤمنين‭ ‬والزوار‭ ‬تماماً‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬الحال‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬استمرّت‭ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬لم‭ ‬تغلق‭ ‬خلالها‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬إلاّ‭ ‬لمدة‭ ‬60‭ ‬ساعة‭ ‬فقط،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مسؤول‭ ‬كنسي‭.‬

ولن‭ ‬تُعرف‭ ‬كلفة‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬إلاّ‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الخبراء‭ ‬الإيطاليين‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬تستغرق‭ ‬عاماً،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬البطريرك‭ ‬ثيوفيلوس‭ ‬الثالث‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭.‬