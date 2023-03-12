إطلاق‭ ‬فهود‭ ‬في‭ ‬البرية‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬انقراضها

نيودلهي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ ‬السلطات‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬البرية‭ ‬زوجاً‭ ‬من‭ ‬الفهود‭ ‬الناميبية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬بوبندر‭ ‬ياداف،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬لإعادة‭ ‬إدخال‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬انقراضها‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عاماً‭.‬

وكتب‭ ‬ياداف‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ “‬وضع‭ ‬الفهدين‭ ‬جيد‭” ‬عقب‭ ‬إطلاقهما‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬كونو‭ ‬الوطني‭ ‬بوسط‭ ‬الهند‭ ‬بعدما‭ ‬أمضيا‭ ‬فيه‭ ‬شهوراً‭ ‬داخل‭ ‬قفص‭ ‬بهدف‭ ‬تمكينهما‭ ‬من‭ ‬التأقلم‭.‬

والفهدان‭ ‬اللذان‭ ‬يحملان‭ ‬اسمَي‭ ‬أوبان‭ ‬وآشا،‭ ‬هما‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬فهود‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬ناميبيا‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الفائت،‭ ‬عقب‭ ‬موافقة‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الهندية‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬فهود‭ ‬إفريقية‭ “‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬اختير‭ ‬بدقة‭” ‬وعلى‭ ‬أساس‭ ‬تجريبي‭.‬

ووصل‭ ‬12‭ ‬فهداً‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬وتأمل‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتكاثر‭ ‬الفهود‭ ‬بعد‭ ‬إطلاقها‭ ‬وأن‭ ‬يصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬مئة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

وأوضحت‭ ‬السلطات‭ ‬أنّ‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬فهود‭ ‬من‭ ‬ناميبيا‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تجري‭ ‬من‭ ‬قارة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭.‬

وكانت‭ ‬الهند‭ ‬تضم‭ ‬سابقاً‭ ‬فهوداً‭ ‬آسيوية،‭ ‬‮ ‬لكنّ‭ ‬أميراً‭ ‬هندياً‭ ‬قتل‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬1947،‭ ‬ثم‭ ‬أُعلن‭ ‬رسمياً‭ ‬عام‭ ‬1952‭ ‬انقراض‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭. ‬‮ ‬

وأُطلقت‭ ‬فهود‭ ‬إفريقية،‭ ‬وهي‭ ‬نوع‭ ‬فرعي‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬الفهود‭ ‬الآسيوية،‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬كونو‭ ‬الوطني‭ ‬المعروف‭ ‬بمراعيه‭ ‬العشبية‭ ‬الشاسعة‭ ‬ووفرة‭ ‬الفرائس‭ ‬فيه‭.‬