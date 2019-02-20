إضراب ملاكات مستشفى الزهراوي للمطالبة بحقوقها الوظيفية

العمارة – الزمان

أضربت الملاكات الصحية والتمريضية في مستشفى الزهراوي العام في محافظة ميسان امس.

وقال المعاون طبي في المستشفى علي ناصر في تصريح (ان الملاكات الصحية والتمريضية خرجت من المستشفى الزهراوي الجراحي للمطالبة بحقوقها المشروعة التي لا تنفذها الحكومة، وهي جزء من واجبها ومنها الاسراع بصرف مخصصات الخطورة أسوة بباقي المهن الصحية). وطالب (بضرورة رفع التسكين الوظيفي لان ترفيع خريجي المعاهد الطبية يتوقف في الدرجة الرابعة). من جانبها قالت الممرضة في المستشفى علية فنجان ان (فئة الصحة من الشرائح المظلومة رغم اننا ملامسين للامراض الخطرة). وأضافت (وعدونا برفع التسكين وصرف الخطورة لكنها بقيت مجرد وعود واضرابنا اليوم لتنبيه الحكومة). وأكدت ان (اعتصامنا للمطالبة بحقوقنا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ونأمل ان لايخيبوا الأمل). وكانت وزارة الصحة، أعلنت ان مجلس الوزراء شكل لجنة لرفع التسكين الوظيفي وزيادة مخصصات الخطورة.

وذكر بيان انه (وإستجابة لطلب وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان وجّه رئيس مجلس الوزراء أثناء إجتماع المجلس الثلاثاء بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية وزيادة مخصصات الخطورة لهم وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن).

وكشف النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي، عن حسم أكثر من 70 بالمئة من اجراءات تحويل اسماء الاجراء اليوميين الى عقود في مديرية صحة ذي قار. وقال الدخيلي ان (مديرية الصحة شكلت لجنة خاصة تعمل على تدقيق اسماء الاجراء اليوميين لتحويلهم الى عقود حسب قرار مجلس الوزراء العراقي)، مبيناً ان (الايام القليلة المقبلة ستشهد حسم هذا الملف المهم لرفع الاسماء الى وزارة المالية العراقية). واشار الى ان (المحافظة وجهت دوائرها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بأنهاء ملف الاجراء اليوميين في كافة الدوائر وتحويلهم الى عقود وان تتولى الدائرة تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق عليهم كما ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافذة ومساواتهم في الحقوق والواجبات).