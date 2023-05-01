إضراب محتمل لآلاف الكتاب السينمائيين والتلفزيونيين الأمريكيين

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬الاثنين‭ ‬إضراب‭ ‬لآلاف‭ ‬الكتاب‭ ‬السينمائيين‭ ‬والتلفزيونيين‭ ‬الأميركيين‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بزيادة‭ ‬أجورهم،‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الفاعلين في‭ ‬القطاع‭ ‬بهوليوود‭ ‬ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬التي‭ ‬منحوها‭ ‬لهم‭. ‬وتجري‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬بينها‭ ‬ديزني‭ ‬ونتفليكس،‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نقابة‭ ‬الكتاب‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬ببدء‭ ‬إضراب‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ (‬7،00‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭) ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬خطوة‭ ‬كهذه‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬بث‭ ‬برامج‭ ‬ناجحة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تُعرض‭ ‬مساءً،‭ ‬وتؤخّر‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬بدء‭ ‬عرض‭ ‬مسلسلات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬وأفلام‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬طرحها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويعود‭ ‬آخر‭ ‬تحرّك‭ ‬اجتماعي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬إلى‭ ‬2007‭-‬2008‭ ‬حين‭ ‬نفّذ‭ ‬كتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬إضراباً‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬شلّ‭ ‬المجال‭ ‬السمعي‭ ‬والبصري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬استمر‭ ‬لمئة‭ ‬يوم‭ ‬وتكبّد‭ ‬القطاع‭ ‬بسببه‭ ‬خسائر‭ ‬بملياري‭ ‬دولار‭.‬

ويطالب‭ ‬كتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬برفع‭ ‬أجورهم‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأرباح،‭ ‬بينما‭ ‬تؤكد‭ ‬شركات‭ ‬الإنتاج‭ ‬أنها‭ ‬مضطرة‭ ‬لخفض‭ ‬تكاليفها‭ ‬بسبب‭ ‬الاوضاع‭ ‬الاقتصادية‭.‬

ويقول‭ ‬كاتب‭ ‬تلفزيوني‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬لم‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬ذكر‭ ‬هويته،‭ ‬إنّ‭ “‬الجميع‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬أنّ‭ ‬إضراباً‭ ‬سيبدأ‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ “‬من‭ ‬شانه‭ ‬تحديد‭ ‬كيف‭ ‬ستدفع‭ ‬الشركات‭ ‬أجورنا‭” ‬راهناً‭ ‬ومستقبلاً‭.‬

ويؤكد‭ ‬كتّاب‭ ‬السيناريو‭ ‬أنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬من‭ ‬مهنتهم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ركود‭ ‬رواتبهم‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬انخفاضها‭ ‬بسبب‭ ‬التضخم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحقق‭ ‬فيه‭ ‬الشركات‭ ‬أرباحاً‭ ‬وترفع‭ ‬رواتب‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬فيها‭. ‬ويشيرون‭ ‬إلى‭ ‬أنّهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬سابقاً‭ ‬بهذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬للعمل‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬النقابات،‭ ‬بينما‭ ‬تستأجر‭ ‬شبكات‭ ‬التلفزيون‭ ‬عدداً‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬لكتابة‭ ‬مسلسلات‭ ‬قصيرة‭.‬

‭- “‬مجال‭ ‬تنافسي‭ ‬جداً‭” -‬

تتمثل‭ ‬إحدى‭ ‬الخلافات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬احتساب‭ ‬رواتب‭ ‬كتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬لقاء‭ ‬المسلسلات‭ ‬المعروضة‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬والتي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬مُتاحة‭ ‬لسنوات‭ ‬بعد‭ ‬كتابتها‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬كنتفليكس‭. ‬ويتلقى‭ ‬كتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬مبالغ‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬أعمالهم،‭ ‬كإعادة‭ ‬عرض‭ ‬عمل‭ ‬تلفزيوني‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أقراص‭ “‬دي‭ ‬في‭ ‬دي‭” ‬لعمل‭ ‬ما‭.‬

وهذا‭ ‬المبلغ‭ ‬عبارة‭ ‬إما‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬أو‭ ‬برنامج،‭ ‬أو‭ ‬مبلغ‭ ‬ثابت‭ ‬يُدفع‭ ‬لقاء‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يُعاد‭ ‬فيها‭ ‬عرض‭ ‬العمل‭.‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي،‭ ‬بات‭ ‬الكتاب‭ ‬يتلقون‭ ‬سنوياً‭ ‬مبالغ‭ ‬ثابتة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬حقق‭ ‬العمل‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مسلسلي‭ “‬بريدجرتن‭” ‬و‭”‬سترينجر‭ ‬ثينغز‭” ‬اللذين‭ ‬حصدا‭ ‬مئات‭ ‬ملايين‭ ‬المشاهدات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتدعو‭ ‬نقابة‭ ‬الكتاب‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬بهذه‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ “‬منخفضة‭ ‬جداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬الأعمال‭ ‬عالمياً‭”. ‬وترغب‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬المستقبلي‭ ‬لتقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬مهنة‭ ‬كتابة‭ ‬السيناريو‭.‬

اما‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬تحالف‭ ‬منتجي‭ ‬السينما‭ ‬والتلفزيون،‭ ‬فتشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬دُفعت‭ ‬لكتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬الأعمال‭ ‬وصلت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬بلغ‭ ‬494‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬مقابل‭ ‬333‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كانت‭ ‬تُدفَع‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭. ‬ويعود‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬كتابة‭ ‬السيناريو‭ ‬المرتبطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭.‬

وبعد‭ ‬إنفاق‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬أعداد‭ ‬المشتركين‭ ‬فيها،‭ ‬يؤكد‭ ‬مديروها‭ ‬أنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬راهناً‭ ‬ضغوطات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬لخفض‭ ‬الإنفاق‭ ‬وتحقيق‭ ‬أرباح‭.‬

وينفون‭ ‬أنّهم‭ ‬يتذرّعون‭ ‬بالصعوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقفهم‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬كتاب‭ ‬السيناريو‭.‬

وتساءل‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬منتجي‭ ‬السينما‭ ‬والتلفزيون‮ ‬‭”‬هل‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ +‬ديزني‭+ ‬ستتخلى‭ ‬عن‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬موظف‭ ‬للتسلية‭ ‬فقط؟‭”‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ “‬ثمة‭ ‬منصة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬تحقق‭ ‬أرباحاً‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬هي‭ ‬نتفليكس‭”. ‬وقال‭ ‬إنّ‭ “‬السينما‭ ‬هي‭ ‬مجال‭ ‬تنافسي‭ ‬جداً‭”.‬