إضراب‭ ‬موظفي‭ ‬الجوازات في‭ ‬مطارات‭ ‬بريطانيا‮ ‬

ربع‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬يواجهون‭ ‬التأخير‭ ‬ورئيس‭ ‬النقابة‭:‬العاملون‭ ‬فقراء

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬عانى‭ ‬المسافرون‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬تأخيرات‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬إضراب‭ ‬موظفي‭ ‬شرطة‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإضرابات‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتحسين‭ ‬الأجور‭.‬‮ ‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإضراب‭ ‬بعد‭ ‬إضراب‭ ‬الممرضين‭ ‬وطواقم‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بعد‭ ‬سنين‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬وبسبب‭ ‬أزمة‭ ‬غلاء‭ ‬المعيشة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬11‭%‬‭.‬‮ ‬

شارك‭ ‬حوالي‭ ‬1000‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬مطارات‭ ‬بريطانية‭ ‬في‭ ‬إضراب‭ ‬الجمعة‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬نقابة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬والتجارية‭ (‬PCS‭) – ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬إضرابات‭ ‬بين‭ ‬الجمعة‭ ‬والأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬‮ ‬

استعانت‭ ‬الحكومة‭ ‬بأفراد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬للتدقيق‭ ‬بجوازات‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬الستة‭ – ‬هيثرو‭ ‬وبرمنغهام‭ ‬وكارديف‭ ‬وغاتويك‭ ‬وغلاسكو‭ ‬ومانشستر‭ ‬وميناء‭ ‬نيوهافن‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭.‬

يُنتظر‭ ‬وصول‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬إلى‭ ‬المطارات‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬إضرابًا‭ ‬الجمعة‭.‬‮ ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬المسافرين‭ ‬بإمكان‭ ‬حدوث‭ ‬تأخيرات‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الطوابير‭ ‬الطويلة‭ ‬عند‭ ‬مراقبة‭ ‬الجوازات‭ ‬إلى‭ ‬احتجاز‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعطيل‭ ‬عمليات‭ ‬المغادرة‭ ‬اللاحقة‭.‬‮ ‬

قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لنقابة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬والتجارية‭ ‬مارك‭ ‬سيروتكا‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬شرطة‭ ‬الحدود‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬غلاء‭ ‬المعيشة‭. ‬وأضاف‭ ‬لإذاعة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أربعين‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬أعضائنا‭ ‬يستخدمون‭ ‬بنوك‭ ‬الطعام‭. ‬45‭ ‬ألفًا‭ ‬منهم‭ ‬يطالبون‭ ‬بتحسن‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭. ‬إنهم‭ ‬عاملون‭ ‬فقراء‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الخلاف‭ ‬يشمل‭ ‬أيضا‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬والأمن‭ ‬الوظيفي‭.‬‮ ‬

وشهد‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬إضرابات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬عمال‭ ‬الموانئ‭ ‬إلى‭ ‬المحامين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدى‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفع‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭.‬‮ ‬

وتصر‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬زيادات‭ ‬متواضعة‭ ‬لعمال‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أوصت‭ ‬بها‭ ‬هيئات‭ ‬ومراجعة‭ ‬الأجور‭ ‬المستقلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬التضخم‭.‬‮ ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬أضرب‭ ‬موظفو‭ ‬توصيل‭ ‬البريد‭ ‬التابع‭ ‬لاتحاد‭ ‬عمال‭ ‬الاتصالات‭ (‬CWU‭) ‬الجمعة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬وواصل‭ ‬عمال‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬والطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬إنكلترا‭ ‬الجمعة‭ ‬أيضًا‭ ‬إضرابهم‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬الخميس‭ ‬ويستمر‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬سيبدأ‭ ‬عمال‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬إضرابًا‭ ‬آخر‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬وحتى‭ ‬27‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬‮ ‬

ويوم‭ ‬السبت‭ ‬سيبدأ‭ ‬بعض‭ ‬عمال‭ ‬حافلات‭ ‬لندن‭ ‬وموظفي‭ ‬وكالة‭ ‬البيئة‭ ‬إضرابات‭ ‬منفصلة‭.‬

سينفذ‭ ‬موظفو‭ ‬شرطة‭ ‬الحدود‭ ‬إضرابات‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬لبقية‭ ‬السنة،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬