إضراب‭ ‬جديد في‭ ‬بريطانيا

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

ضرب‭ ‬عمال‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬مجددًا‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬و‭ ‬يمتد‭ ‬الاضراب‭ ‬الى‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بزيادة‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التضخم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفضوا‭ ‬مقترحات‭ ‬قدمتها‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭.‬

يضرب‭ ‬سائقو‭ ‬القطارات‭ ‬الجمعة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬نقابة‭ ‬أسليف‭ ‬Aslef،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يضرب‭ ‬عمال‭ ‬الصيانة‭ ‬والمراقبة‭ ‬السبت‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬نقابة‭ ‬RMT‭.‬

أعلنت‭ ‬شركات‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬عن‭ ‬تأخير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطارات‭ ‬وإلغاء‭ ‬رحلات‭ ‬جراء‭ ‬الإضراب‭ ‬الذي‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النزاع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

فقد‭ ‬نفذ‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمريض‭ ‬والمسعفون‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬ومهن‭ ‬أخرى‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الإضراب‭ ‬جراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬التضخم‭ ‬فوق‭ ‬10‭%.‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنهت‭ ‬نقابات‭ ‬أقل‭ ‬تمثيلا‭ ‬تحركاتها،‭ ‬رفضت‭ ‬Aslef‭ ‬وRMT‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مقترحات‭ ‬لزيادة‭ ‬الرواتب‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭% ‬لهذا‭ ‬العام‭ (‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬مماثلة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭)‬،‭ ‬مصحوبة‭ ‬بتغييرات‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لنقابة‭ ‬أسليف‭ ‬ميك‭ ‬ويلان‭ ‬لهيئة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬إضراب‭ … ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الراتب‭ ‬نشعر‭ ‬بأن‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬أمامنا‮»‬‭.‬‮ ‬

واتهم‭ ‬الحكومة‭ ‬بأنها‭ ‬تضمر‭ ‬‮«‬سوء‭ ‬النية‮»‬‭ ‬و»بعدم‭ ‬التحاور‮»‬‭ ‬مع‭ ‬النقابات‭ ‬وتقييد‭ ‬أيدي‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭.‬‮ ‬

ويخطط‭ ‬سائقو‭ ‬القطارات‭ ‬لإضراب‭ ‬جديد‭ ‬يومي‭ ‬31‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬و3‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للنقل‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬هيو‭ ‬ميريمان‭ ‬لقناة‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬إن‭ ‬الاقتراح‭ ‬المطروح‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬‮«‬جيد‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ندد‭ ‬بعواقب‭ ‬الإضرابات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تعطل‭ ‬وصول‭ ‬الناس‭ ‬لحضور‭ ‬مسابقة‭ ‬الأغنية‭ ‬الأوروبية‭ (‬يوروفيجن‭) ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬ووصول‭ ‬مشجعي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬لحضور‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬استهداف‭ ‬أحداث‭ ‬ثقافية‭ ‬ورياضية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬هذين‭ ‬الحدثين‮»‬‭.‬