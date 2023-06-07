إضراب‭ ‬أمني‭ ‬مرتقب‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

سيضرب‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬بلندن‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬31‭ ‬يومًا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬ليطالبوا‭ ‬برفع‭ ‬أجورهم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأربعاء‭ ‬نقابتهم‭ ‬‮«‬يونايت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حذّرت‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الذروة‭. ‬وسيبدأ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفَي‭ ‬عنصر‭ ‬حراسة‭ ‬في‭ ‬مبنَيي‭ ‬الركاب‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬و5‭ ‬سلسلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الإضرابات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬حسبما‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬يونايت‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيانها‭. ‬وسيتزامن‭ ‬هذا‭ ‬الإضراب‭ ‬مع‭ ‬فترات‭ ‬السفر‭ ‬المزدحمة‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الفترات‭ ‬فترة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬وبدء‭ ‬العطلة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬وعطلة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬النقابة‭ ‬وين‭ ‬كينغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬التأخيرات‭ ‬والتعطيل‭ ‬والإلغاء‭ ‬حتمية‭ ‬نتيجة‭ ‬الإضراب‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬النقابة‭ ‬إدارة‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬أجور‭ ‬‮«‬عادل‮»‬‭. ‬طيلة‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬شهدت‭ ‬بريطانيا‭ ‬إضرابات‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬موظفي‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬والبريد‭ ‬والممرضين‭ ‬والممرضات‭ ‬والمدرّسين،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفع‭ ‬إلى‭ ‬تآكل‭ ‬قيمة‭ ‬الأجور‭.‬

وقالت‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬لنقابة‭ ‬‮«‬يونايت‮»‬‭ ‬شارون‭ ‬غراهام‭ ‬‮«‬ترسل‭ ‬النقابة‭ ‬إشعارًا‭ ‬لمطار‭ ‬هيثرو‭ ‬بأن‭ ‬الإضراب‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬تقدّم‭ ‬الإدارة‭ ‬عرضًا‭ ‬عادلًا‭ ‬لأجور‭ ‬العمّال‮»

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬تراجع‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬شهرا‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬لكنه‭ ‬بقي‭ ‬مرتفعا‭ ‬عند‭ ‬8‭,‬7‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إذ‭ ‬توازن‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المرتفعة‭ ‬تراجع‭ ‬تكاليف‭ ‬الطاقة‭.‬

ومطار‭ ‬هيثرو‭ ‬مملوك‭ ‬من‭ ‬كونسورسيوم‭ ‬بقيادة‭ ‬عملاق‭ ‬البناء‭ ‬الإسباني‭ ‬فيروفيال‭. ‬ويتضمن‭ ‬الكونسورسيوم‭ ‬أيضا‭ ‬صناديق‭ ‬ثروة‭ ‬سيادية‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وسنغافورة‭ ‬وقطر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مالكي‭ ‬أسهم‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭.‬