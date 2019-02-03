إصلاح وبناء بلا جدار – واثق الجابري

إنتهى الفصل التشريعي الأول، بعد أن تأخرت عطلته البرلمانية أكثر من شهر، بإنتظار إقرار الموازنة، في بدايات وصفت بغير المشجعة، وبقانون الموازنة اليتيم دون إكمال التشكيلة الحكومية.. لا جديد وكل طرف يقف على صوب!

حينما يغيب الوعي عن الواجب الأساس، فأن الانشغال بالثانويات ستكون هي الطاغية، والأدهى أن تصبح هي الأولية والواجبات في ذيل القائمة.

واجبات البرلمان تنحصر بالتشريع والرقابة وإقرار الموازنة، لكن الإنشغال بالصراعات السياسية، حال دون التصويت سوى على الموازنة، ولم يتم الإتفاق على إكمال التشكيلة الحكومية، وكان منتظرا من برلمان أغلب نوابه جددا، ان نرى بروز عضلاته ويعطي إنطباعا جيدا لبداية أفعاله، وكعامل في يوم جديد وعمل مقابل أجر كبير، فيظهر كل قوته وإبداعه، ولذا لنسال.. أين شعارات التغيير والإصلاح وتفعيل دور البرلمان والرقابة ومحاربة الفساد، وكلها شعارات مشتركة بين القوى السياسية؟!

جدل الحكومة أخذ من وقت البرلمان كثيراً، وأحبط التفاؤل بعبور المحاصصة الطائفية، بعد الإنقسام الى فريقي الإصلاح والإعمار والبناء ومع ظاهر إتفاق الطرفين على إنجاح الحكومة، ظهرت بوادر إختلافات لا أمل بالخروج منها في ظل هذه المواقف، ولاسيما في وزارتي الدفاع والداخلية، ودخلت على الخط وزارة التربية. بين فريق موافق وآخر رافض، الأول يعتقد بكفاءة مرشحه ويعد تغييره كسراً لإرادته السياسية، والثانية تعده نقضا للإتفاقات السياسية، وطبيعة التشكيل الحكومي، الذي يشترط مرشحاً غير حزبي أو وزير سابق، والفريقان يدعيان ترك الخيار لرئيس الوزراء، الذي أعلن أن بعض المرشحين فرضوا عليه، في ظل نظام برلماني!

إن إستمرار الواقع بهذا الحال، لن يفضي لنتائج ملموسة في الوقت الحاضر، والمسؤولية تقع على طرفين متمسكين بمواقفهما، وما يجري ليس سوى تصريحات إعلامية لا تعبر كثيراً عن الرغبات الحقيقية لتلك القوى، وتبتعد بخلافاتها عن مصلحة الدولة، التي تتحقق من إزالة العراقيل وإكمال التشكيلة الحكومية للشروع ببرنامجها، ومن المفترض على القوى السياسية، إستثمار التحول من المحاصصة الطائفية؛ لإنتاج ديموقراطية مثالية، وتتحول الكتلتان الى قوتين رئيسيتين متنافستين لتطوير أداء السباق السياسي.

واجب البرلمان الرقابة والتشريع وإقتراح القوانين، أو في الأقل تفعيل قوانين لا خلاف عليها، كقانون النفط والغاز والمحكمة الإتحادية، والخدمة الإتحادية، والبصرة عاصمة إقتصادية.

ألإنطواء على الذات بهذا الشكل، لا ينتج تنافسا إيجابيا وسباقا حقيقياً، فإذا كانت الكتلتان متفقتين على إنجاح الحكومة، فلابد لهما بحوار لإكمال تشكيلتها، وأن كان هناك إختلاف، فهو مدعاة للحوار، وإلاّ ستبقى الوزارتان بالوكالة، وهكذا بقية المؤسسات والهيئات، والأداء البرلماني ركيك يعتمد على الصراعات، ويبقى الإصلاح والبناء شعاراً بلا جدار حوار، ولن يتحقق إصلاح ولا إعمار ولا بناء.