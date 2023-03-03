رسالة البصرة

إصدارات جديدة في الشعر والنقد

عن دار الأمل للطباعة والنشر في سوريا صدر للكاتب الصحفي و الشاعر جمال الفريح مجموعته الشعرية بعنوان ( عن القلب ما قاله البحر يوما )تضمنت 50 قصيدة تناولت الهواجس بين الحب والوطن , وسبق وان صدر للشاعر مجموعتان جثث الاسئلة و وطن تحت خط الوجع .وعن دار الأمل الجديدة في سوريا و ضمن إصدارات اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة وبالتعاون مع شركة اسيا سيل , صدر للاعلامي و الشاعر محمد صالح عبد الرضا كتابه الحادي عشر ((الموجز النقدي في الشعر واشكالاته))

كما صدر للكاتب الصحفي والشاعر عبد الأمير الديراوي عن دار البصرة للطبالعة كتابه ( حوارات في الثقافة والآداب والفنون) , والذي يحتوي على مجموعة حوارات أجراها مع نخبة مختارة من كبار المبدعين العراقيين والعرب تناولت العديد من قضايا الثقافة والادب والشعر والمسرح والفنون المختلفة.