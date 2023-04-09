إصابة 9 متنزهين بانهيار ثلجي

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نجا‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬التزلج‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حاصرهم‭ ‬انهيار‭ ‬ثلجي‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬السويسرية‭ ‬السبت،‭ ‬ولم‭ ‬يتعرضوا‭ ‬إلا‭ ‬لإصابات‭ ‬طفيفة‭ ‬أو‭ ‬متوسطة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬الإنقاذ‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬المتنزهين‭ ‬التسعة‭ ‬الذين‭ ‬نُقلوا‭ ‬جوّاً‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬وحدث‭ ‬الانهيار‭ ‬الثلجي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬ألفوبيل‭ (‬البالغ‭ ‬علوها‭ ‬4206‭ ‬أمتار‭)‬،‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬كانتون‭ ‬فاليه،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الإيطالية،‭ ‬وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬غير‭ ‬بعيدة‭ ‬من‭ ‬جبل‭ ‬ماترهورن‭ ‬الشهير‭ ‬ومنتجع‭ ‬التزلج‭ ‬في‭ ‬زيرمات‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬شرطة‭ ‬كانتون‭ ‬فاليه‭ ‬أن‭ “‬كتلة‭ ‬ال‭ ‬ثلج‭ ‬جرفت‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭”. ‬وهرعت‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬الطوافات‭. ‬وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬كانتون‭ ‬فاليه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬كانوا‭ ‬يقومون‭ ‬بجولات‭ ‬تزلج‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الانهيار‭ ‬الثلجي‭ ‬أو‭ ‬بالقرب‭ ‬منها،‭ ‬وإنه‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬جميعاً‭.‬

ونُقل‭ ‬تسعة‭ ‬منهم‭ ‬جواً‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬بلدتي‭ ‬فياج‭ ‬وسيون‭ ‬المجاورتين،‭ ‬وتمكن‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬الآخرون‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭. ‬أما‭ ‬الأشخاص‭ ‬السبعة‭ ‬الآخرون‭ ‬فلم‭ ‬يتعرضوا‭ ‬لأي‭ ‬أذى‭.‬

ولقي‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬شخصاً‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬انهيارات‭ ‬ثلجية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين،‭ ‬بحسب‭ ‬معهد‭ ‬أبحاث‭ ‬الثلوج‭ ‬والانهيارات‭ ‬الثلجية‭.‬