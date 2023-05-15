

الإطاحة بدواعش وإحباط أكثر من‮ ‬40‮ ‬حالة إبتزاز‮ ‬

إصابة شرطيين بإشتباكات مع فصيل مسلّح في‮ ‬البوعيثة

المحافظات‮ – ‬مراسلو‮ (‬الزمان‮) ‬

وقعت اشتباكات بين مفارز الشرطة الاتحادية وفصيل مسلح بعد رفض تجريف الأراضي‮ ‬الزراعية ضمن منطقة البوعيثة بالدورة في‮ ‬بغداد‮. ‬وقالت مصادر ان‮ (‬اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية أصيبا خلال اشتباكات مع مسلحين في‮ ‬منطقة البوعيثة‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬الاشتباكات وقعت بين الطرفين على خلفية رفض تجريف الأراضي‮ ‬الزراعية ضمن منطقة البوعيثة‮). ‬وشهدت المنطقة حالة من الهلع والرعب‮ ‬،نتيجة تبادل اطلاق النار بين القوات الامنية والفصيل المسلح‮. ‬وطالب اهالي‮ ‬المنطقة القوات الامنية‮ (‬ببسط السيطرة وفرض القانون في‮ ‬البوعيثة‮ ‬،واتخاذ اجراءات لمنع تكرار ذلك‮). ‬وكانت مفارز الشرطة‮ ‬،‮ ‬قد اقتحمت معسكر وهمي‮ ‬يحتوى على اسلحة ثقيلة ومركبات في‮ ‬نفس المنطقة‮. ‬وأوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في‮ ‬دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية‮ ‬40 حالة ابتزاز الكتروني‮ ‬خلال الشهر الجاري‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من منع‮ ‬20 حالة عنف أسري،‮ ‬وأعادت‮ ‬5 فتيات هاربات الى ذويهن‮)‬،‮ ‬واضافت انها‮ (‬أوقفت‮ ‬40 حالة ابتزاز الكتروني‮ ‬خلال الشهر الجاري‮). ‬واطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية في‮ ‬وزارة الدفاع‮ ‬،‮ ‬بـ‮ ‬5 دواعش في‮ ‬ثلاث محافظات‮. ‬واشار بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس انه‮ (‬بناءً‮ ‬على معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والرابعة عشر والحادي‮ ‬والعشرون التابعة إلى المديرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض،‮ ‬تم نصب كمائن محكمة في‮ ‬ناحية الزاب وقرية العيثة وسيطرة التحدي‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬العملية أسفرت عن إلقاء القبض على‮ ‬5 دواعش مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة‮ ‬4 ارهاب في‮ ‬قضاء الشرقاط والحويجة والرمادي‮). ‬فيما اصدرت محكمة جنايات كركوكحكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق أحد الاشخاص عن جريمة انتحال صفة السائق الشخصي‮ ‬لرئيس مجلس القضاء الاعلى‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬المدان انتحل صفة السائق الشخصي‮ ‬لرئيس مجلس القضاء وطلب مبالغ‮ ‬مالية من المواطنين مقابل متابعة قضاياهم‮ ‬،والادعاء بإن لديه علاقات مع القضاة ومحكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الموجودة في‮ ‬المحافظة‮)‬،‮ ‬واشار الى‮ (‬الحكم بحقه‮ ‬يأتي‮ ‬وفقا لاحكام القرار‮ ‬160 أولا‮). ‬بدورها‮ ‬،كشفت دائرة التحقيقات في‮ ‬هيئة النزاهة العامة‮ ‬،عن تمكُّنها من ضبط أستاذ في‮ ‬جامعة نينوى متلبّساً‮ ‬بتسلم الرشا من طالباته‮. ‬واوضح بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬فريق عمل مديرية تحقيق نينوى،‮ ‬الذي‮ ‬انتقل إلى‮ ‬حي‮ ‬الحدباء في‮ ‬مدينة الموصل،‮ ‬قام بضبط أستاذ في‮ ‬كلية القانون أثناء تسلمه مبلغاً‮ ‬يقدر‮ ‬500 دولار‮ ‬،سبق أن طلبه من إحدى الطالبات في‮ ‬مرحلة الماجستير لقاء إنجاز تقريرٍ‮ ‬خاص بدراستها‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬قاضي‮ ‬محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة،‮ ‬قرر توقيف المتهم وفق القرار‮ ‬160 لسنة‮ ‬1983)? وتابع انه‮ (‬وبناءً‮ ‬على رصد الفريق الميداني‮ ‬الثالث في‮ ‬مديرية تحقيق نينوى،‮ ‬تم ضبط موظف في‮ ‬جمعية المستقبل التعاونية للإسكان،‮ ‬على خـلفية تـقـطـيع وبيع أراضٍ‮ ‬زراعية مملـوكةٍ‮ ‬للـدولـة،‮ ‬خـلافاً‮ ‬للقانون ودون استحصال الموافقات الأصولية‮)‬،‮ ‬مبينا ان‮ (‬المساحة الكلية للأراضي‮ ‬المتجاوز عليها‮ ‬30 دونماً‮ ‬بمبلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬يصل إلى اكثر من‮ ‬4 مليارات دينار‮)‬،‮ ‬ومضى الى القول إنه‮ (‬تم خلال العملية ضبط صور قيد العقارات،وعقود بيعٍ‮ ‬مع أصحاب حق التصرف،‮ ‬وان قاضي‮ ‬التحقيق المختصّ‮ ‬قرر توقيف المتهم استناداً‮ ‬لأحكام المادة‮ ‬340 من قانون العقوبات‮). ‬