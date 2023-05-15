الإطاحة بدواعش وإحباط أكثر من 40 حالة إبتزاز
إصابة شرطيين بإشتباكات مع فصيل مسلّح في البوعيثة
المحافظات – مراسلو (الزمان)
وقعت اشتباكات بين مفارز الشرطة الاتحادية وفصيل مسلح بعد رفض تجريف الأراضي الزراعية ضمن منطقة البوعيثة بالدورة في بغداد. وقالت مصادر ان (اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية أصيبا خلال اشتباكات مع مسلحين في منطقة البوعيثة)، واشار الى ان (الاشتباكات وقعت بين الطرفين على خلفية رفض تجريف الأراضي الزراعية ضمن منطقة البوعيثة). وشهدت المنطقة حالة من الهلع والرعب ،نتيجة تبادل اطلاق النار بين القوات الامنية والفصيل المسلح. وطالب اهالي المنطقة القوات الامنية (ببسط السيطرة وفرض القانون في البوعيثة ،واتخاذ اجراءات لمنع تكرار ذلك). وكانت مفارز الشرطة ، قد اقتحمت معسكر وهمي يحتوى على اسلحة ثقيلة ومركبات في نفس المنطقة. وأوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية 40 حالة ابتزاز الكتروني خلال الشهر الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من منع 20 حالة عنف أسري، وأعادت 5 فتيات هاربات الى ذويهن)، واضافت انها (أوقفت 40 حالة ابتزاز الكتروني خلال الشهر الجاري). واطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ، بـ 5 دواعش في ثلاث محافظات. واشار بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والرابعة عشر والحادي والعشرون التابعة إلى المديرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في ناحية الزاب وقرية العيثة وسيطرة التحدي)، واشار الى ان (العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 دواعش مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء الشرقاط والحويجة والرمادي). فيما اصدرت محكمة جنايات كركوكحكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق أحد الاشخاص عن جريمة انتحال صفة السائق الشخصي لرئيس مجلس القضاء الاعلى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المدان انتحل صفة السائق الشخصي لرئيس مجلس القضاء وطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل متابعة قضاياهم ،والادعاء بإن لديه علاقات مع القضاة ومحكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الموجودة في المحافظة)، واشار الى (الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام القرار 160 أولا). بدورها ،كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة ،عن تمكُّنها من ضبط أستاذ في جامعة نينوى متلبّساً بتسلم الرشا من طالباته. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى حي الحدباء في مدينة الموصل، قام بضبط أستاذ في كلية القانون أثناء تسلمه مبلغاً يقدر 500 دولار ،سبق أن طلبه من إحدى الطالبات في مرحلة الماجستير لقاء إنجاز تقريرٍ خاص بدراستها)، واضاف ان (قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قرر توقيف المتهم وفق القرار 160 لسنة 1983)? وتابع انه (وبناءً على رصد الفريق الميداني الثالث في مديرية تحقيق نينوى، تم ضبط موظف في جمعية المستقبل التعاونية للإسكان، على خـلفية تـقـطـيع وبيع أراضٍ زراعية مملـوكةٍ للـدولـة، خـلافاً للقانون ودون استحصال الموافقات الأصولية)، مبينا ان (المساحة الكلية للأراضي المتجاوز عليها 30 دونماً بمبلغ إجمالي يصل إلى اكثر من 4 مليارات دينار)، ومضى الى القول إنه (تم خلال العملية ضبط صور قيد العقارات،وعقود بيعٍ مع أصحاب حق التصرف، وان قاضي التحقيق المختصّ قرر توقيف المتهم استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات).