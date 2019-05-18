الشرطة تفصح عن تفاصيل حوادث النجف

إصابة شخصين بتفجير إجرامي في الموصل

بغداد – الزمان

أصيب شخصان بانفجار دراجة نارية مفخخة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان (اعتداءً إرهابياً بواسطة دراجة نارية مفخخة مركونة في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن بالموصل اسفر عن إصابة شخصين بجروح). ودمر طيران الجيش معسكراً وصفه بالكبير لداعش في عمق صحراء محافظة الأنبار. وقال بيان لوزارة الدفاع ان (قيادتي عمليات الانبار والجزيرة مستمرتا بعمليات البحث والتفتيش واصطياد الخلايا النائمة لداعش ، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت القيادتين من تنفيذ عملية نوعية بالتعاون مع طيران الجيش والقوة الجوية بتدمير مضافات والاستيلاء على الاسلحة الموجودة داخلها بعدها تم ملاحقة وقتل عدد من العناصر الارهابية). ونفى قائد شرطة محافظة النجف اللواء علاء غريب وجود أي تقصير من الأجهزة الأمنية في التعامل مع الحوادث التي شهدها المحافظة وراح ضحيتها عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح. وقال غريب في بيان امس أن (تسارع الاحداث في الكثير من المشاكل بأي مكان من العالم قد تنتج عنه نتائج غير طيبة ،إذ يسقط خلالها عدد من الضحايا)، واكد ان (جميع التصريحات عن وجود تقصير بأداء القوات الأمنية هو غير دقيق وعار عن الصحة ، فالقوات الأمنية قامت بكل واجباتها وأمنت جميع الدوائر الحكومية والممتلكات العامة في المحافظة وحجبت وسيطرت على الحوادث التي دارت في مركز البشير وقامت بتطويق المكان واخلاء الضحايا واعتقال جميع المتسببين بالأحداث)، لافتا الى ان (جميع الجناة هم في قبضة العدالة وقد صدقت أقوالهم من قبل القضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل في أن ينالوا جزائهم العادل). وكانت خلية الإعلام الأمني لقيادة العمليات المشتركة في العراق قد اعلنت في الخميس عن مقتل 4 مواطنين وأصيب 17 آخرون بجروح في تظاهرات لأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعاهم للتظاهر والاعتصام أمام ما أسماه بمصالح (الفاسدين التجارية) وذلك على خلفية حملة الإصلاح داخل تياره .