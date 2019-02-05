إصابة‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬حاجز‭ ‬شرطة‭ ‬بمصر

القاهرة – الزمان
أعلن مسؤول أمني مصري إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح الثلاثاء إثر هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا في الوادي الجديد (غرب)، في وقت تنفذ السلطات المصرية حملة واسعة ضد المجموعات الارهابية خصوصا في شمال سيناء والمنطقة الغربية.
ووقع هجوم الثلاثاء في منطقة صحراوية عند حاجز أمني يسمى «بغداد» يقع على بعد 70 كيلومترا جنوب مدينة الخارجة (جنوب غرب مصر في محافظة الوادي الجديد) وعلى الطريق التي تربطها بمدينة الاقصر، وفق المسؤول.
وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم في بيان بثته وكالة أعماق (الناطقة باسمه) نقله موقع سايت المتخصص في متابعة ما تبثه المجموعات الجهادية، مؤكدا أنه استهدف «حاجزا للشرطة المصرية على طريق بغداد–الاقصر في محافظة الوادي الجديد» بجنوب غرب مصر. وأوضح المسؤول الأمني أن قوات الأمن «ردت على هجوم مسلح» ما أدى الى «تبادل إطلاق نار» قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.
وتعرضت مصر خلال السنوات الأخيرة لهجمات نفذتها حركات إسلامية متطرفة استهدفت قوات الجيش والشرطة وكذلك الأقباط، وأسفرت عن مقتل مئات عناصر الأمن. ومنذ شباط/فبراير 2018، أطلقت السلطات حملة واسعة أُطلق عليها «سيناء18» للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية المتواجد في شمال سيناء.
وقتل ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم جهاديون الأسبوع الماضي في صحراء مصر الغربية في ضربة جوية نفذها الجيش المصري.