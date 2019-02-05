إصابة‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬حاجز‭ ‬شرطة‭ ‬بمصر

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬إصابة‭ ‬أربعة‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬بجروح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح‭ ‬استهدف‭ ‬حاجزا‭ ‬أمنيا‭ ‬في‭ ‬الوادي‭ ‬الجديد‭ ‬(غرب)،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تنفذ‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابية‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬والمنطقة‭ ‬الغربية‭.‬

ووقع‭ ‬هجوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صحراوية‭ ‬عند‭ ‬حاجز‭ ‬أمني‭ ‬يسمى‭ ‬«بغداد»‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الخارجة‭ ‬(جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الوادي‭ ‬الجديد)‭ ‬وعلى‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بمدينة‭ ‬الاقصر،‭ ‬وفق‭ ‬المسؤول‭.‬

وتبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثته‭ ‬وكالة‭ ‬أعماق‭ ‬(الناطقة‭ ‬باسمه)‭ ‬نقله‭ ‬موقع‭ ‬سايت‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬ما‭ ‬تبثه‭ ‬المجموعات‭ ‬الجهادية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬«حاجزا‭ ‬للشرطة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬بغداد–الاقصر‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الوادي‭ ‬الجديد»‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬مصر‭. ‬وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬«ردت‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح»‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬«تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬نار»‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلوذ‭ ‬المهاجمون‭ ‬بالفرار‭.‬

وتعرضت‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لهجمات‭ ‬نفذتها‭ ‬حركات‭ ‬إسلامية‭ ‬متطرفة‭ ‬استهدفت‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬وكذلك‭ ‬الأقباط،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مئات‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭. ‬ومنذ‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬2018،‭ ‬أطلقت‭ ‬السلطات‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬أُطلق‭ ‬عليها‭ ‬«سيناء18»‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭.‬

وقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنهم‭ ‬جهاديون‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬مصر‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬نفذها‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭.‬