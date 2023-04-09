إشكاليات الذكاء الاصطناعي تطال التصوير الفوتوغرافي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُحدث‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تغيرات‭ ‬تطال‭ ‬المجالات‭ ‬كلها،‭ ‬ولم‭ ‬يستثن‭ ‬ذلك‭ ‬مجال‭ ‬التصوير‭… ‬فقد‭ ‬بات‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬البرمجيات‭ ‬الحديثة‭ ‬تصحيح‭ ‬الإضاءة،‭ ‬أو‭ ‬تشويش‭ ‬الخلفيات،‭ ‬أو‭ ‬تكثيف‭ ‬النظرات،‭ ‬تماماً‭ ‬مثل‭ ‬أيّ‭ ‬مصوّر‭ ‬بشري‭ ‬محترف‭.‬

في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬قرر‭ ‬مصور‭ ‬هاو‭ ‬يستخدم‭ ‬لقب‭ “‬آي‭ ‬بريك‭ ‬فوتوز‭”‬،‭ ‬إجراء‭ ‬تجربة‭ ‬على‭ ‬هاتفه‭ ‬الذكي‭ ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬سامسونغ‭ ‬لاكتشاف‭ ‬طريقة‭ ‬عمل‭ ‬ميزة‭ ‬تُسمى‭ “‬زوم‭ ‬الفضاء‭”‬،‭ ‬أُطلقت‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وتتيح‭ ‬تكبير‭ ‬الصورة‭ ‬مئة‭ ‬مرة‭.‬

واستخدمت‭ ‬الشركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬صورا‭ ‬للقمر‭ ‬بلمعان‭ ‬مذهل‭ ‬للترويج‭ ‬لهذه‭ ‬الميزة‭. ‬والتقط‭ “‬آي‭ ‬بريك‭ ‬فوتوز‭” ‬صوره‭ ‬الخاصة‭ ‬بدا‭ ‬فيها‭ ‬الجرم‭ ‬السماوي‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل،‭ ‬تاركاً‭ ‬لهاتفه‭ ‬خصوصاً‭ ‬مهمة‭ ‬إضافة‭ ‬الحفر‭ ‬على‭ ‬القمر‭.‬

واستخدم‭ ‬برنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المدمج‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ “‬تدريبه‭” ‬على‭ ‬صور‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى‭ ‬للقمر‭ ‬لإضافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬إلى‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تخلو‭ ‬منها‭.‬

وخلص‭ ‬المصور‭ ‬الهاوي‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬منتدى‭ “‬ريديت‭” ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬صور‭ ‬سامسونغ‭ ‬للقمر‭ ‬مزيفة‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬كثيرين‭ ‬إلى‭ ‬التساؤل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬اللقطات‭ ‬التي‭ ‬يلتقطونها‭ ‬هي‭ ‬بالفعل‭ ‬صورهم‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬صورا‭ ‬فوتوغرافية‭.‬

قال‭ ‬المصور‭ “‬آي‭ ‬بريك‭ ‬فوتوز‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬الحقيقي‭ “‬لن‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الكاميرات،‭ ‬لكني‭ ‬أوافق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬طالما‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عمّا‭ ‬تفعله‭ ‬كل‭ ‬قناة‭ ‬معالجة‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭”.‬

وقد‭ ‬دافعت‭ ‬سامسونغ‭ ‬عن‭ ‬تقنيتها،‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تجري‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ “‬تراكب‭” ‬للصور،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬بإمكان‭ ‬المستخدمين‭ ‬تعطيل‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭.‬

ليست‭ ‬الشركة‭ ‬وحدها‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬كاميرات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬أجهزة‭ “‬بيكسل‭” ‬من‭ “‬غوغل‭”‬،‭ ‬و‭”‬آي‭ ‬فون‭” ‬من‭ “‬آبل‭” ‬بتسويق‭ ‬هذه‭ ‬الميزات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

‭- ‬إزالة‭ ‬الخطوط‭ ‬الفاصلة‭ -‬

لكن‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الهواة‭ ‬في‭ ‬منتديات‭ ‬المناقشة،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬الهيئات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬تدق‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭.‬

وبحسب‭ ‬مايكل‭ ‬بريتشارد‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي،‭ ‬فإن‭ ‬القطاع‭ ‬يتعرض‭ ‬لغزو‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الكاميرات‭ ‬أو‭ ‬البرامج‭ ‬مثل‭ “‬فوتوشوب‭”. ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬هذه‭ ‬الأتمتة‭ ‬تزيل‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬الخطوط‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬الصورة‭ ‬والعمل‭ ‬الفني‭”. ‬تختلف‭ ‬طبيعة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عن‭ ‬الابتكارات‭ ‬السابقة‭ ‬لأن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتعلم‭ ‬وتساهم‭ ‬بأشياء‭ ‬جديدة‭ ‬تتجاوز‭ ‬تلك‭ ‬المسجلة‭ ‬بواسطة‭ ‬بكرة‭ ‬الفيلم‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬الاستشعار‭. ‬ويشير‭ ‬بريتشارد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقاً،‭ ‬لكنه‭ ‬يطرح‭ ‬أيضاً‭ “‬تحديات‭ ‬أساسية‭ ‬لإعادة‭ ‬تعريف‭ ‬ماهية‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يمكن‭ ‬وصف‭ ‬صورة‭ ‬ما‭ ‬بأنها‭ +‬حقيقية‭+”.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬المصورين‭ ‬المحترفين‭ ‬هو‭ ‬ظهور‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬تولّد‭ ‬صوراً‭ ‬جديدة‭ ‬تماماً‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬النص،‭ ‬مثل‭ “‬دال‭ ‬إي‭-‬2‭” ‬و‭ “‬ميدجورني‭” ‬و‭”‬ستايبل‭ ‬ديفيوجن‭”.‬

ويقول‭ ‬نك‭ ‬دنمور،‭ ‬عضو‭ ‬الرابطة‭ ‬البريطانية‭ ‬للمصورين،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيف‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬ضمن‭ “‬أعمال‭ ‬المؤلف‭”‬،‭ ‬و‭”‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات،‭ ‬يعتمد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬مجموعات‭ ‬البيانات‭ ‬التدريبية‭ ‬للأعمال‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭”‬،‭ ‬بينما‭ ‬دفعت‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭.‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬جوس‭ ‬أفيري،‭ ‬المصور‭ ‬الأميركي‭ ‬الهاوي‭ ‬الذي‭ ‬خدع‭ ‬الآلاف‭ ‬أخيراً‭ ‬إثر‭ ‬نشره‭ ‬صوراً‭ ‬مذهلة‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ “‬ميدجورني‭” ‬على‭ ‬إنستغرام،‭ ‬لا‭ ‬يشاطر‭ ‬هذا‭ ‬الرأي،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬إنجاز‭ ‬صوره‭ ‬يستغرق‭ ‬غالباً‭ ‬ساعات‭ ‬عدة‭.‬

ويبدي‭ ‬أفيري‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأن‭ “‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬موت‭ ‬التصوير‭”… ‬توقع‭ ‬يشاركه‭ ‬مايكل‭ ‬بريتشارد،‭ ‬الذي‭ ‬يذكّر‭ ‬بصمود‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬منذ‭ ‬ابتكاره‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المصورين‭ ‬استطاعوا‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬التقنية‭.‬