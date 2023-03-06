إشكالات ماركسيّة في صحراء البرجسية

فيصل الكاظمي

كان هناك تخصصان علميّان في قسم الفيزياء بكلية علوم الجامعة المستنصرية ببغداد ، تدرس حصصهما في السنتين الأخيرتين ( وكنا طلاب آخر دورة ال 5 سنوات وبعدنا صارت الدراسة 4 فقط) ، وهذان التخصّصان هما الفيزياء الجيولوجية Geophysics و الأنواء الجويّة ، فاخترت الأول .

وفي عطلة 1976 وقبل السنة اادراسية الأخيرة كان لابد من التطبيق العملي ، ولهذا فقد ذهب أحد اساتذتنا الأفاضل الى شركة النفط الوطنية ومقرها في ساحة الخلاني ببغداد كما اتذكر ، وتم التنسيق معها على توزيعنا ونحن أقل من 15 طالبا على فرق اكتشاف النفط وتسمى (الفِرَق الزلزاليّة) .

وهذا الاسم جاءها من طريقتها في الاكتشاف ، حيث يحفر في الارض ثقب بعمق 5 م وفيه شحنة متصلة بسلك كهربائي ، كما وتوزع على سطح الارض لاقطات أرضية Geophone ? وحينما ت ف ج ر الشحنة فإن أمواجها تنعكس من طبقات الارض لتلتقطها تلك اللاقطات ومن ثَمّ تحدد الطبقة النفطية .

اذن فقد تم توزيعنا نحن الطلبة المطبِّقون على 6 فرق زلزالية منتشرة في ارجاء العراق آنذاك ، وكان نصيبي الفرقة الزلزالية 2 على ما اتذكر ، و التي كان مقرها صحراء البرجسيّة التابعة لقضاء الزبير جنوب مدينة البصرة الفيحاء .

وبعد ايام وصلت مقر الفرقة قادما من بغداد قبيل ظهر يوم صيفي قائظ ، ويطلق على هذا المقر مصطلح مخيم ؛ وهو مؤلف من مجموعة كرفانات (بيوت جاهزة) موزعة على شكل مستطيل أكثرها لنوم المهندسين وفي زواية من هذا المخيم ينتصب كرفانان طويلان أحدهما نادٍ والآخر مطعم .

رحب بي مسؤول المخيم المهندس كاكا كريم (من الاخوة الكرد) وهو صاحب ابتسامة جميلة وضحكات أجمل ، وقد وجدته ملتحيا كنتيجة للعمل في الصحراء والبقاء هناك مددا طويلة ، كما وجدت آخرين يطلقون لحاهم كذلك ففرحت لذلك وقلت في نفسي : هي فرصة انتظرها لأطلق بدوري لحيتي ، ولكن الفرحة لم تدم والبهجة لم تتم ، حينما دعيت لتناول طعام الغداء ، وكانت الفرصة الاولى للتعرف على بقية المهندسين والفيزياويين هناك .

وقيام احدهم للترحيب بي وهو يقول انهم سيقيمون لي حفل استقبال على شرف حضوري مساء ذلك اليوم ، وهنا بادرتهم مستفسرا : ماطبيعة هذا الحفل حتى أستعد له ! فقيل لي : نحن شباب في هذه الصحراء فلا بد من قنينة شراب (الخمرة) مع بعض اجواء الترفيه !!! فوجمت حينما فوجئت وحزنت بعدما فرحت !! .

ثم عدت الى الكرفان الذي أعد لي ورحت أفكر ماذا أفعل وكيف اتعامل مع هذه الأجواء التي لم أعرفها والتطورات التي لم ءألفها طوال حياتي ؟ وقررت ان أبادرهم بكشف توجهي الديني و إبراز التزامي الشرعي . ثم ليحدث ما يحدث وليكن ما يكن !! ففي كشف هويتي الغاء لفكرة حفلهم هذا من أساسه ، وهذا هو الأهم الان .

وكانت خطتي ان أخرج بأدواتي العبادية !! سجادة الصلاة والتربة الحسينية وسبحتها والقران الكريم وضياء الصالحين (كتاب أدعية كان أشهر آنذاك من مفاتيح الجنان او هكذا اتصور) ، ثم وضعتها مرتبة منسقة خارج الكرفان ؛ مفترشا أرض المخيم ومستقبلا بسجادتي البيت المحرم .

وقد كان وقت تناول طعام العشاء الساعة 8 مساء وأذان الصلاة قبله بثلث ساعة ، فأذنت وأقمت وعلى الله توكلت ، فوصلت الرسالة بأفضل مايمكن وصولها وللجميع دليلها ، اذ كان المهندس يفاجأ – وهو يفتح باب الكرفان على موعد العشاء – بهذا الشاب المتدرب الجديد متوجها الى القبلة ومعه كل هذه الموجودات الدينية وما تبعثة من رسائل مزدحمة لاتقبل الا تفسيرا واحدا !! .

أنهيت الصلاة والتحقت بالقوم منضما اليهم لتناول العشاء معهم ، وانا استعد لردود فعل لا أعرف مداها ولا ادرك مرماها ولا أدري مصدرها ومنتهاها بل اولها وأُخراها ، فاجمعت قواي معتمدا على ربي ورجواي ومن يتق الله يجعل له مخرجا .

وما ان رآني القوم حتى باغتوني بتعليقاتهم و هاجموني بالمغالاة في قهقهاتهم ، وراحوا يسمعوني بسخرية استهجاناتهم : ” يابه طلع صاحبنه ملّا ” !!! .

وهنا بدات خطتي الهجومية وهي افضل خطط الدفاع كما يقال ، ففاجأتهم بارتياحي وبضحكاتي وتعليقاتي ، وقلت لنفسي : لأرينهم كيف يكون الشاب المتدين ملتزما لا متزمتا ، ومبدئيا لا متعجرفا .

ثم انتقلوا من التعليقات والقهقهات (وقد وجدوا في ذلك مناسبة لترويح انفسهم المكبوته بالعمل الصحراوي) الى اطلاق النكات على المتدينين والمعممين ، فكنت كلما أوردوا نكتة واجهتها بأخرى مثلها ، وكلما جاؤوا بمزحة قابلتها بثانية من جنسها ، فتعجبوا من ذلك وأخذ بعضهم يلتفت للآخر ، وفشلت خطتهم في الازدراء والتبكيت والتنمر وأنا وحيد بينهم جديد على جمعهم !!!

وكان معهم شاب انيق رقيق ، وهو الموظف الصحي في المخيم و الذي تبين أنه مسؤول التنظيم الشيوعي بالمخيم في فترة ما عرف بالجبهة الوطنية بينهم وبين البعثيين .

فانهال الجميع عليه مستفزين وطالبين : هذا المتدرب الجديد وهو (ملّا) اسمعه اشكالاتك على الدين والقرآن !!! والتي طالما صدعت بها رؤوسنا وأذهبت بها أُنسنا .

فالتفت الي سائلا وأمام الحاضرين مهاجما ، بعد ان برح الهجاء وبرد العشاء ، وهم معي ينتظرون ولأسألته المحرجة يتوقعون . واما بالنسبة لي فإني رحت استحضر كل أدواتي المعرفية وملفاتي الثقافية الاسلامية وما دابت على قراءته من مؤلفات الشهيد الصدر والشيخ مغنية والشيخ الاصفي والشيخ باقر القرشي وعبد الرزاق نوفل والدكتور مصطفى محمود . . . وما احفظه من محاضرات الدكتور الوائلي بجامعي الخلاني والهاشمي ببغداد والكاظمية ودروس استاذي الشهيد الشيخ عبد الجبار البصري بحسينية الطوبچي الاوليّة .

وانطلق سؤاله نحوي : انتم تقولون أن القرآن صالح لكل زمان ومكان ؟ قلت : هذا صحيح ، ثم شعرت وكأنه قد وضعني في فخ أعده لي ، فأردف قائلا : فما تنفعنا “تبت ايْد ابو لهب ومرته شايلة حطب” في معركتنا مع الإمبريالية العالمية و و و ؟؟؟!!!

طبعا السؤال خطأ ، لأن القرآن الكريم ككل مناهجا وبرامجَ هو المعني بالتطبيق ، لا خصوص هذه الاية او تلك ، ومع ذلك فلابد من الإجابة والا اعتبروه هروبا وفشلا وللماركسية وممثلها هناك انتصارا وظفرا ،

وفي الحقيقة كان السؤال غريبا لم أسمع به او أُسأل عنه في طول تجربتي وما وفقت له من هداية الشباب من الدراسة المتوسطة وحتى الجامعية .

فاتكلت على الله وانا ابحث عن مدخل للإجابة ، فسألته : من هو ابو لهب ، قال : اقرباء محمد ، فقلت له (وهنا جاءتني فكرة) : انه عم النبي (ص) و مع ذلك فقد نزلت سورة كاملة في القران الكربم تشجب عم النبي ” شنو معناها ” ؟ فردد الجميع خلفي : “شنو معناها “؟ فقلت : معناها انه لا محسوبية ولامنسوبية في الاسلام و الانسان بموقفه وعمله ، افلا ينفعنا ذلك في معركتنا مع الامبريالية العالمية ووووو ؟؟؟

فوجم الذي سأل وتراجع عن زهوه وانخذل ، وأبدى الاخرون إعجابهم : “حلوة ملا ” !!! وانهالوا على الموظف الصحي الشيوعي باكفهم صافقين ولاستهزائهم به معلنين .

وبينا هم كذلك جاءتني فكرة ثانية !! فقلت : وثانيا ، فالتفت الجميع وقالوا ” أكو بعد جواب ثاني” !؟ فوجهت كلامي للسائل : اتعلم ان ابا وهب كان من اصحاب الاموال الجشعين المرابين الذين يمتصون دماء المسحوقين وطبقة البروليتاريا – حيث وظفت مصطلحاتهم – ، واذا بسورة كاملة تنزل لشجبه وادانة كل من يستغل جوع الفقراء وبؤسهم ، هذا والاسلام في أول عهده وقلة انصاره ، الا تنفعنا هذه السورة في معارك الامة المصيرية ؟!

فازداد اعجابهم بما سمعوا من إجابتين متتاليتين، و حمدت الله على ما ألهمني من فكرتين مترادفتين .

وكان لهاتين الاجابتين على الاشكالات الماركسية في صحراء البرجسية ، أثر كبير على الحاضرين وحتر الموظف الصحي نفسه ؛ حيث أخذوا مني يقتربون و فردا فردا على استحياء يعتذرون ، وكثير منهم يعترف بذنوبه وآثامه ، وانا اقول لهم : تب الى ربك ولا تفضح نفسك .

وهناك ذكريات ثانية ومواقف تالية عن التجربة البرجسية ، لعل الله تعالى يوفقني لسردها لاحقا ، والحمد لله حاضرا وسابقا .

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