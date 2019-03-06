إشتباك القوة والمال والمصالح – كامل كريم الدليمي

الصراعات الدولية ضمن اجواء تحقيق المصالح وفرض القوة وسياسة سحب النقد المالي ، تدور رُحاها في المنطقة ضمن اجواء مصحوبة بغيوم و سحب محملة بأفكار مضطربة وردود افعال غير منضبطة ومصالح متشابكة ، ليُثبت كل ذي شأن مكانه في الصراع ، ونبقى نحنُ في ظل كل تلك المعطيات نبحث عن موطيء قدم في المعادلة الدولية ، لنتحول من خلاله من ساحة لعب مستأجرة للدول الخارجية الى لاعب يجيد استثمار الفرص وتحقيق الاهداف ضمن حلبة اشتباك المحترفين والنجاح في تحويل الصراع خارج ارضنا .

تحولات فاصلة وضعت الخليج العربي في صدارة الاهتمامات الاقليمية والدولية في مطلع التسعينات: اجتياح العراق للكويت وحرب تحرير الكويت وتداعياتها الاقليمية، السعودية تحديداً. وجاء الاشتباك بين الرياض والمتطرفين الاسلاميين، من حادثة الحرم المكي الى اسامه بن لادن، ليضيف أزمة جديدة الى الواقع المأزوم. وسرعان ما اصبحت ايران المنافس الاول للسعودية على الساحتين العربية والاسلامية. أما في النزاع السوري منذ 2011 فإيران حليف ثابت للنظام، بينما السعودية دخلت في اعادة تموضع وساندت قوى متناحرة في اطار تحالفات لم تصمد. وفي اليمن نزاع دائر، ازداد تفاقماً مع عاصفة حزم انتجت عواصف في كل الاتجاهات. وفي البحرين تم الحسم ولم ينته النزاع.

فبينما ايران تشهد شبه أستقرار ومتـــــصالحة مع اغـــلب دول العالم باستــثناء أميركا ؟

فإن السعودية في خضم تحولات غير مسبوقة في الداخل وفي علاقتها مع الولايات المتحدة بقيادة ترامب المتقلب بطبعه وسياساته، خلافاً لسلفه الذي اصطدم مع الرياض في مقاربته لأزمات المنطقة وللعلاقات الثنائية. خيارات الرياض الآن في السلة الاميركية وخيارات طهران تخصها. مساران متعارضان، قبل الربيع العربي وبعده، وأستطيع ان اجزم ان القنوات الدبلماسية مفتوحة على مصراعيها بين امريكا وايران لايجاد المقتربات وتفعيلها لتخفيف شدة التهديدات الاعلامية بين الطرفين !

وفي ظل صراعات تبدو للوهلة الأولى انها مفتعلة او متفق عليها في اقل تقدير ، بين ثلاثة اهداف متمثلة بالقوة والمال وادارة المصالح !!

نجحت امريكا بأن تكون دولة الكابوي الاولى وتفرض سيطرتها وجبروتها بالقوة من خلال ماشهدته المؤسسة العسكرية الامريكية من تطور تكنلوجي كبير اذهل العالم واصبحت القوة الاولى بلا منازع بالاضافة الى السيطرة الكاملة على كُبرى المؤسسات الاعلامية التي ساهمت برسم الصورة النمطية لقوة امريكا ضمن رسائل اعلامية مكثفة تم استهداف العالم بها بشكل عام ، ورسائل اخرى استهدفت الجمهور الاسلامي والعربي ، واما دولة المال فأثبتت دول الخليج انها قادرة على ان تكون في صدارة الدول الغنية وعلى رأسهم السعودية ، ولديهم القابلية في استخدام المال من اجل تحقيق الأمن وهذا الجانب نجحت به السعودية في استقطاب امريكا واعادة ترتيب اولياتها السياسية وفق تحقيق المصالح السعودية في المنطقة ، اما دول ادارة المصالح وحنكة ادارة الصراع فتصدرتها ايران بلا منازع ،فتارة تراها ايران الدولة التي تدافع عن المذهب عسكرياً في دول اخرى خارج ايران مستندة لشعار تصدير الثورة الذي اقلق دول الخليج والسعودية ، والتي يشهد جزء منها صراع طائفي وتخوض في الجنوب معركة عاصف الحزم مع اليمنين المدعومين من ايران ، وبالتأكيد ايران نجحت في ادارة معركة المصالح في المنطقة وكانت لاعب مميز اثارة استغراب وانتباه الكثير من المهتمين بشأن المنطقة ، بل واثارَ غضب امريكا واستشعرت امريكا بخطر التمدد الايراني وقبل امريكا ابدت اسرائيل مخاوفها من ايران والتكنلوجيا الحديثة التي دخلت في صناعة الاسلحة والصواريخ بعيدة المدى وهذا الأمر بالتأكيد يثير القلق الاسرائيلي ، ضمن مثلث الصراع لم يجد العراق منفذاً للخروج من المأزق وإيجاد المعادل المكافىء للقوى المتصارعة ليصنع لنفسه مكاناً فاعلاً وقد يكون السبب الرئيسي لذلك ، الصراعات السياسية واختلاف الولاءات الدولية ، نجحت امريكا في استخدام العراق كورقة ضغط وتفاوض في ملفاتها الدولية مع إيران وتحقيق مكاسب لها، فقد استطاعت أن تسيطر على العراق من خلال استراتيجيات عدة تعود في النهاية بالنفع على مصالح أمريكا بالأساس، لكن هذه الاستراتيجية جلبت لها انتقادات دولية جعلها تبحث عن خطة أكثر فاعلية خاصة بعدما نقلت الولايات المتحدة عدداً من معداتها العسكرية التي كانت في سوريا إلى ثلاث قواعد داخل الأراضي العراقية على خلفية قرار الانسحاب العسكري من سوريا، واقتنعت بضرورة التوسع في الحضور العسكري أو إقامة قواعد عسكرية أمريكية يمكنها استهداف مقرات الحشد الشعبي الذي تعتبره امريكا احد اسرار قوة ايران في العراق بالاضافة الى تهديد مواقع النفوذ الإيراني في العراق، أو على أقل تقدير استهداف الأراضي الإيرانية من الداخل العراقي اي استخدام الاراضي العراقية لاستعراض القوة والتهديد .

ورقة التوت ان سقطت ستكشف عورة الصراع الحقيقي وستنكشف حقائق قد يصطدم بها العالم بأجمعه وقد لاتعدو تلك التصريحات والتهديدات والمهاترات سوى اوراق ضغط لهدفين فقط اولهما ؛ سحب اقصى مايمكن من اموال الخليج تحت طائلة التهديد الايراني المرتقب الذي خلق منهُ الاعلام الامريكي صوراً للرعب والدمار وارهاب المنطقة ، وثانيهما ؛ تقاسم اماكن التمدد والسلطة والمصالح في المنطقة وعلى رأسها العراق .لذا لابد لساسة العراق اليوم بوقفة تأمل ودراسة تحليلية عميقة واعادة النظر بعلاقاتنا الدولية وفق مبدأ تحقيق المصالح لنجد لانفسنا مكاناً يليق ببلدنا وتضحياتنا في ملعب الصراع الدولي لادارة المصالح . فلايمكن ان يكون لدينا قوة امريكا ولكننا متمكنون من المال والحنكة السياسية فيما اذا توفرت فرص التوافق الوطني الحقيقية المبنيَّة على صدق النيات لأنقاذ العراق .