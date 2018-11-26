فينورد يفوز بصعوبة ومونشنغلادباخ يهزم هانوفر

إشبيلية تخطف صدارة الدوري الإسباني ولاتسيو يتعادل مع ميلان

{ مدن – وكالات

قاد النجم البرتغالي الشاب أندريه سيلفا لاعب نادي ميلان الإيطالي السابق، فريقه إشبيلية للفوز على حساب نادي بلد الوليد، في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الإسباني. وحقق نادي إشبيلية فوزاً صعباً للغاية على حساب نادي بلد الوليد بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”? على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل الفريق الأندلسي. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم البرتغالي الشاب أندريه سيلفا الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، لصالح نادي إشبيلية في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. وبهذا الفوز يتصدر نادي إشبيلية جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة مستغلاً تعثر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، بينما توقف رصيد نادي بلد الوليد عند النقطة 17 في المركز الثاني عشر. وفي مباراة أخرى، تعادل النادي الباسكي أتلتيك بيلباو مع نادي خيتافي بهدف لمثله، ضمن الثالثة عشر أيضاً من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس معقل الفريق الأول.

تعادل لاتسيو وميلان

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة لاتسيو وميلان، مساء اول امس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، على ملعب “الأولمبيكو”. وبهذا التعادل يرفع لاتسيو رصيده للنقطة 23 في المركز الرابع، ويرفع ميلان رصيده للنقطة 22 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي. وسجل لميلان فرانك كيسي في الدقيقة 78 بينما تعادل للاتسيو خواكين كوريا في الدقيقة (90+4).

الشوط الأول

بدأ لاتسيو المباراة بتهديد شباك ميلان، والبداية كانت بتسديدة قوية من سيرجي ميلينكوفيتش، في الدقيقة 3 ثم تسديدة أخرى من ماركو بارولو في الدقيقة 10 علت مرمى دوناروما. وأول رد من جانب ميلان كان في الدقيقة 16 بهجوم من الجبهة اليمنى، ووصلت الكرة لهاكان كالهانجولو، حيث تصدى القائم لتسديدته. واستمرت محاولات لاتسيو، حيث استلم إيموبيلي كرة في عمق دفاع الروسونيري، لكنه سدد الكرة أعلى مرمى دوناروما، في الدقيقة 20وأيضًا تسديدة عبر سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة 31..

ميلان يتقدم

بدأ لاتسيو الشوط الثاني وعينه على تسجيل هدف التقدم، وانطلق لوليتش من الجهة اليسرى ومرر كرة للويس ألبيرتو الذي سددها على مرمى دوناروما وأمسكها الأخير في الدقيقة 47. وفي أكثر من فرصة يُهدر الخط الهجومي للاتسيو التسجيل بغرابة، حيث يتم تمرير الكرات بالعرض دون أن تصل إلى المهاجم إيموبيلي. ونجح بوريني لاعب ميلان، في تهديد مرمى لاتسيو لأول مرة في الشوط الثاني، بتسديدة قوية في الدقيقة 60 تصدى لها الحارس ستراكوش وسجل ميلان الهدف الأول، في الدقيقة 78 عبر كيسي من صناعة كالابريا، وقام اللاعب الإيفواري بتسديد كرة قوية اصطدمت بوالاس وسكنت الشباك. ودفع إنزاجي بآخر أوراقه، حيث أشرك فيليبي كايسيدو بدلا من ستيفان رادو في الدقيقة 82. واعتمد جاتوزو بعد التقدم بالهدف، على التحفظ الدفاعي، وسيطر لاعبو لاتسيو على الكرة وبدأوا في محاولات تعديل النتيجة. واقتنص البديل كوريا هدف التعادل القاتل للاتسيو في الدقيقة (90+ 4) حيث سدد كرة قوية على يمين الحارس دوناروما، من خارج منطقة الجزاء. وقرر حكم المباراة لوكا بانتي طرد سيموني إنزاجي من ملعب المباراة في الثواني الأخيرة، لسوء سلوكه.

خسارة هانوفر

فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه هانوفر (4-1) اول امس الأحد، على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري الألماني. وافتتح الضيوف التسجيل مبكرا، عن طريق المهاجم الأمريكي بوبي وود، في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء. وفي الدقيقة 7 تمكن لاعب الوسط البلجيكي تورجان هازارد، من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف المدافع السويسري مايكل لانج هدف التقدم بالدقيقة 44.

وفي شوط المباراة الثاني، نجح لارس شتيندل في إحراز الهدف الثالث لمونشنجلادباخ، في الدقيقة 58 قبل أن يسجل زميله السويسري دينيس زكريا الهدف الرابع بالدقيقة 77. وبهذا الفوز، رفع مونشنجلادباخ رصيده من النقاط إلى 26 في الوصافة، فيما تجمد رصيد هانوفر عند 9 نقاط في المركز الـ16.

فوز صعب

انتزع فينورد فوزا صعبا من ضيفه جرونينجين 1/0 خلال المباراة التي جمعتهما اول امس الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري الهولندي. وشهدت الجولة أيضا فوز إكسيلسيور على إمين 2/1 وأوتريخت على دي جرافشاب 5/0 وفيتيسه أرنهايم على فيليم تيلبورج 3/1. ويدين فينورد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ينس تورنسترا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة السابعة. ورفع فينورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد جرونينجين عند عشر نقاط، في المركز السادس عشر. وفي المباراة الثانية، قلب إكسيلسيور تأخره أمام مضيفه إمين إلى فوز 2/1.

وتقدم إمين بهدف سجله انكو يانسن في الدقيقة 47 وتعادل إكسيلسيور بهدف أحرزه علي مسعود، في الدقيقة 60 ثم أضاف ريان كولفايك هدف الفوز، في الدقيقة 89. ورفع إكسيلسيور رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إمين عند 13 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح أوتريخت ضيفه دي جرافشاب 5/0. وسجل أهداف أوتريخت، ساندر فان دي ستريك في الدقيقة 14 وويليم يانسن في الدقيقة 17 وجيرانو كيرك في الدقيقة 24 ونيك فينيما (هدفين) في الدقيقتين 80 و89، ورفع أوتريخت رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس، وتوقف رصيد دي جرافشاب عند عشر نقاط، في المركز السابع عشر، قبل الأخير.

قاسم باشا يهزم ملطية سبور

واصل قاسم باشا انطلاقته القوية في الدوري التركي، وتغلب على ضيفه ملطية سبور 3 / صفر، اول امس الأحد، في المرحلة 13.وسجل أهداف قاسم باشا مباي دياني في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وجوزوي سا في الدقيقة 57 ومباي دياني في الدقيقة 84.

ورفع قاسم باشا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد ملطية سبور عند 21 نقطة في المركز الخامس. وتلقى فنربخشة هزيمة جديدة بسقوطه أمام مضيفه طرابزون سبور 1 / 2. وسجل هدفي طرابزون سبور فيليب نوفاك وخوسية سوزا في الدقيقتين 50 و75 فيما سجل هدف فنربخشة مايكل فريق في الدقيقة 83.ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد فنربخشة عند 13 نقطة في المركز 15. وقلب بورصا سبور تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه بلدية آكهيسار إلى فوز 4 / 2. وتجــــــــمد رصــــــيد بلدية آكهيسار عند 12 نقطة في المـــــــركز 16 ورفع بورصا سبور رصيده إلى 16 نقـــــــطة في المركز 11.