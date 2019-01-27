أتلتيكو مدريد يطارد برشلونة بثنائية أمام خيتافي

إشبيلية تخطف المركز الثالث والسيتي يجتاح بيرنلي بخماسية

{ مدن – وكالات

ضيق أتلتيكو مدريد، الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، عبر الفوز على ضيفه خيتافي بنتيجة 2-0 اول امس السبت، في إطار الجولة الـ 21 من عمر الليجا.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، اكتسح إشبيلية ضيفه ليفانتي بخماسية دون رد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة

فيما توقف رصيد خيتافي عند 31 نقطة ليبقى في المركز السادس بجدول ترتيب الليجا.

افتتح الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 27 ثم أضاف ساؤول نيجويز الهدف الــــــثاني في الدقيقة 37.

وسجل أهداف إشبيلية أمام ليفانتي، وسام بــــــن يدر في الدقيقة 48 وأندريه سيلفا في الدقيقة 60 وفرانكو فازكويز في الدقيقة 71 وبابلو سارابيا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، وكوينسي بروميس في الدقيقة الأخيرة من المباراة من متابعة لركلة الجزاء التي سددها.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

إشبيلية ثالثا

وفي مباراة أخرى سحق إشبيلية، ضيفه ليفانتي (5-0) اول امس السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة الـ21 للدوري الإسباني لكرة القدم.

جاءت أهداف إشبيلية، بتوقيع كل من: وسام بن يدر، وأندريه سيلفا، وفرانكو فازكويز، وبابلو سارابيا (من ركلة جزاء)، وكوينسي بروميـــــــــس، في الدقـــــــــائق (48و 60و 71و 80و 90).

بهذا الفوز، يصعد إشبيلية بإجمالي 36 نقطة، للمركز الثالث مؤقتًا بفارق الأهداف فقط، عن ريال مدريد،

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ليفانتي، عند 26 نقطة بالمركز العاشر.

ويحتل برشلونة، صدارة الليجا بإجمالي 46 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد الوصافة بـ41 نقطة،

خماسية مانشستر

على صعيد اخر حقق مانشستر سيتي فوزا سهلا على بيرنلي، بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الاتحاد، ليحجز مقعده في دور الـ16 من المسابقة.

أحرز أهداف السيتي جابرييل جيسوس وبيرناردو سيلفا وكيفن دي بروين وسيرجيو أجويرو في الدقائق 23 و53 و61 و85 ولونج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73.

كان أول تهديد لمانشستر سيتي في الدقيقة 13بعد عرضية من الجبهة اليمنى من كيفين دي بروين، للمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، والذي فشل في الوصول للكرة لتخرج لضربة مرمى.

وفي الدقيقة الـ 16 كان التهديد الثاني عن طريق بيرناندو سيلفا بعد عرضية أرضية من كايل وواكر، ولكن الحارس بوب تصدى للكرة بقدميه بطريقة رائعة، وواصل التألق وتصدى لتسديدة دانيلو في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين، تسلم جيسوس تمريرة من دانيلو، ومر من مدافعي بيرنلي وسدد بقوة في الشباك، معلنا عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وحتى نهاية الشوط الأول، استمرت سيطرة مانشستر سيتي بمحاولات على المرمى، ولكن الحارس نيك بوب كان بالمرصاد.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 48 أخطأ مدافع السيتي، أوتاميندي، ليخطف فيدرا مهاجم بيرنلي الكرة، وينفرد بالحارس إيدرسون، ولكنه سدد بطريقة غريبة بجانب القائم الأيسر للسيتي، ليضيع هدف التعادل.

وكان رد مانشستر سيتي قاسيا في الدقيقة 52 بالهدف الثاني عن طريق برناردو سيلفا، الذي استلم تمريرة دي بروين في منطقة الجزاء، وسدد الكرة في شباك بوب.وفي الدقيقة 57 كان السيتي قريبا من الهدف الثالث، بعد ركنية وصلت لجابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء، وسددها بقوة، ولكن الحارس بوب تصدى للكرة، كما تصدى لتسديدة رياض محرز في الدقيقة 60.وأطلق دي بروين قذيفة رائعة من خارج منطقة الجـــــــزاء في الدقيقة 61 لتسكن شباك بيرنلي، معلنة عن الهدف الثالث لأصحاب الأرض.وعاد دي بروين للظهور مرة أخرى في الدقيقة 73 بعد اختراق من الجبهة اليمنى، وأرسل عرضية أرضية، ولكن مدافع بيرنلي لونج، حولها إلى مرماه بالخطأ معلنا عن الهدف الرابع.

وفي الدقيقة 82 أنقذ بوب مرماه من الهدف الخامس، بتسديدة من برناردو سيلفا، ولكن الحارس الإنجليزي تصدى لها وأخرجها لضربة ركنية.

وحصل مانشستر سيتي على ضربة جزاء في الدقيقة 85 نفذها أجويرو بنجاح في شباك بيرنلي، معلنا عن الهدف الخامس.

وحتى نهاية المباراة، استطاع السيتي أن يحافظ على شباكه، وينهي المباراة بفوز مريح على بيرنلي.

ساسولو ينقض على كالياري

وتغلب فريق ساسولو على ضيفه كالياري (3-0) اول امس السبت، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدم مانويل لوكاتيلي بهدف لساولو في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف كوما باباكار الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 49 قبل أن يختتم أليساندرو ماتري التسجيل في الدقيقة 87.

ورفع ساسولو رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد كالياري عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.