إشادة واسعة بإتفاقية التعاون بين معهد العلمين وأكاديمية الشرقية

مختصّون لـ (الزمان): يجب نسخ التجربة لدعم المهَنّية ونقل المهارات الإعلامية

بغداد – قصي منذر

أشاد اكاديميون بمنهجية اتفاقية ابرمت يوم الثلاثاء بين معهد العلمين للدرسات العليا واكاديمية الشرقية للتدريب الاعلامي، معتبرين الخطوة تطبيقاً ضرورياً لإقتران الدراسة النظرية بالممارسة العملية للحصول على المهارات الرقمية في العمل الاعلامي، فيما وصف اعلاميون الاتفاقية بالضرورة الميدانية للحصول على المهارات من مصادرها المهنية المباشرة.

توقيع إتفاقية

وكان معهد العلمين للدراسات العليا، قد وقَّع اتفاقية تعاون مع اكاديمية الشرقية للتدريب الإعلامي، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال التدريب لطلبة قسم الاعلام في المعهد، والتعاون في نشر الأنشطة الترويجية للدورات التدريبية للطرفين، وإقامة المؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية والعلمية، والدورات التدريبية في المجالات الاعلامية في بناية المعهد، وتدريب الأوائل من خريجي قسم الاعلام في الاكاديمية، ومساعدتها في جذب الطلبة العرب لدراسة الماجستير والدكتوراه في قسم الاعلام بمعهد العلمين. وبموجب الاتفاقية تقدم الاكاديمية دورة مجانية للطالب الاول على دفعته في قسم الاعلام بالمعهد، وتطمح الاكاديمية الى توطيد اواصر التعاون في مجال الاعلام مع الجامعات والمعاهد داخل العراق وخارجه. من جهته اشاد امين عام مؤسسة بحر العلوم الخيرية، السيد محمد علي بحر العلوم، الذي حضر حفل التوقيع بهذه الخطوة، معرباً عن التفاؤل بالاثار الايجابية لها في تحسين مخرجات الدراسة بالنسة لطلبة الدراسات العليا في المعهد بغية دعم حظوظهم في سوق العمل. فيما رأ الاكاديمي محسن عبود ،ان الاتفاقية ستكون بداية لتدشين مؤتمرات علمية ناجحة واقامة سلسلة من الدورات التدريبية التي تجمع بين الخبرات المهنية والاكاديمية . وقال عبود لـ (الزمان) امس ان (التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والمهنية يعد من اهم مؤشرات الرصانة واركان التصنيف الاكاديمي العالمي ،حيث ان تعاون اكاديمية الشرقية للاعلام مع معهد العلمين للدراسات العليا يمثل انعطافة علمية مهمة ستكون بداية لانطلاق التعاون العلمي والمهني للارتقاء بمستوى طلبة الدراسات العليا عن طريق تدريب وتطوير المهارات الاعلامية لهؤلاء الطلبة ،ولاسيما ان مؤسسة الشرقية تمتلك خبرات علمية متخصصة تحاكي بيئة الاعلام التفاعلي والاعلام بهيئته الجديدة)، واضاف ان (هذا التوجه سيكون له اهمية كبيرة في جذب الطلبة العرب والاجانب للدراسة في معهد العلمين ،كما ان الشرقية قدمت تجارب متميزة في اقامة الندوات والورش والمؤتمرات العلمية وان هذه الاتفاقية ستكون بداية لتدشين مؤتمرات علمية ناجحة واقامة سلسلة من الدورات التدريبية التي تجمع بين الخبرات المهنية والاكاديمية).

سمعة طيبة

من جهتها ، ذكرت الاكاديمية في نزهت الدليمي لـ (الزمان) امس ان (الاكاديمية هي مؤسسة اعلامية مهنية لها سمعتها الطيبة والشفافة لكونها تحتوي على نشاطات اعلامية لتمكين الطالب ليكون صحفياً واعلامياً ناجحاً، ولها دورها المهم في إعداد الملاكات الاعلامية المختصة صحفياً واذاعياً وتلفزيونياً والكترونياً). واوضحت ان (هذا التعاون مهم في تعشيق الخبرة التقنية والاعلامية مع الخبرات الاعلامية العلمية الرصينة، وإعداد طالب الماجستير والدكتوراه لكون معهد العلمين متخصص بالدراسات العليا، ماسيضيف للطلبة امكانيات نظرية ومهنية تعتمد على استحصال الطالب على الخبرة المهنية في عمله او إعداد ابحاثه)، مبينة ان (هذه الخطوة مباركة وناجحة تخدم التطور العلمي والاعلامي وتدعم الجانب المهني الاتصالي). فيما قال رئيس الاكاديمية العراقية للمحتوى الرقمي صفد الشمري ان (الاتفاق والعمل المشترك بين الاكاديمية ومعهد العلمين يعد مشروعاً مهنياً ضخماً واستثنائياً من حيث الملاكات والخبرات الموجودة في المؤسستين)، لافتاً الى ان (المعهد معروف بعراقته وهو الاول الذي يمنح الشهادات العليا بالقطاع الاهلي)، واضاف ان (الاتفاقية تشكّل نقلة نوعية لإمداد الطلبة بالخبرات المهنية)، كاشفاً عن (اشكاليات التدريس الجامعي بمجال الاعلام التي تكمن في اقتصارها على الجانب النظري فقط، ودخول اكاديمية الشرقية على هذا الخط مع المعهد سيضفي الجانب التطبيقي والمهني الى جانب النظري لتمكين الطالب المتخرج في السوق العملي)، ودعا الصفدي الى (نسخ التجربة في الجامعات التي تدرّس الاعلام لتاهيل الخبرة الميدانية والتطبيقية عبر المعاهد والجامعات، لكونها تجارب مهمة في نقل المهارات الاعلامية لمستوى اكثر رقياً ونجاحاً).