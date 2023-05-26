إشادة عربية بالهند – رحيم الشمري

كشمير وليست النمسا أو سويسرا حيث ستعقد قمة العشرين بالهند ، إنها وحسب وصف السياح العرب ، ان كشمير جنة على الأرض بجمالها ومكان يحمي الأرض ، المكان حل لتغير المناخ .

سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في سريناغار بولاية كشمير يومي 22 و 24 مايو برئاسة الهند ، وعقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين في سريناغار ، العاصمة الصيفية لجامو وكشمير ، ولعبت صناعة السياحة دورًا مهمًا في تطوير إقليم الاتحاد ، بعد ان أثرت سنوات من عدم الاستقرار على صناعة السياحة ، مما أدى إلى انخفاض عدد الزوار .

يجتذب اجتماع مجموعة العشرين السياح ، والأشخاص المرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع السياحة في كشمير ، أن اجتماع مجموعة العشرين يمكن أن يجذب المستثمرين والسياح من جميع أنحاء العالم ، وإن هذا لن يروج لجامو وكشمير دوليًا فحسب ، بل سيعطي أيضًا بُعدًا جديدًا لقطاع السياحة في كشمير ، وتشارك الإدارات في الأعمال التحضيرية لاجتماع مجموعة العشرين ، بينما تنشغل الإدارات المختلفة بالتحضير لاجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في سريناغار .

انتهت العديد من الإدارات الأخرى من الاستعدادات ، ومن المقرر أيضا أن تزور وفود من 20 دولة مدينة جولمارج وبحيرة دال ، وتم تنظيف جزء كبير منه ويجري عمل تنظيف الجزء الآخر على قدم وساق ، تستمر أعمال التنظيف في بحيرة دال على مدار العام ، ولكن بالنسبة لاجتماع مجموعة العشرين ، يتم إيلاء اهتمام خاص لتنظيف العديد من الأماكن المهمة في البحيرة .

وتولت الهند رئاسة مجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2022 وتستمر بالمنصب لمدة عام واحد .