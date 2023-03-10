إنشاء مزرعة خاصة لإنتاج الفراولة في الأنبار

إشادة بنجاح برنامج فاو للتنمية الإقتصادية وتمكين نساء ريف نينوى

الموصل – بهجت درسون

زار وفد رفيع المستوى من مستشارية الامانة لعامة لمجلس الوزراء، ونقابة المهندسين الزراعيين، منظمة فاو، للإطلاع على التجربة الناجحة التي انجزتها المنظمة في محافظة نينوى، لاسيما دعم المرأة الريفية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع نجح في تحسين سبل العيش وفرص العمل بهدف تحقيق التنمية المُستدامة في المناطق الريفية، ونقل تجربة المشروع من نينوى الى المحافظات الاخرى، لدعم برنامج سبل المعيشة المُمول من الاتحاد الأوربي والمُنفذ بالتعاون مع الزراعة).

فرص عمل

واشار الى (دوره في مجال تمكين المرأة الريفية والشباب، التي ساهمت بخلق فرص عمل في قطاع الزراعة)، مضيفاً ان (الوفد دشّن مجموعة من مراكز تجميع وتصنيع وتسويق الحليب ومشتقاته في برطلة والحمدانية التي تم تأهيلها مؤخراً بالمعدّات والمختبرات المختلفة لتحليل الحليب يدوياً ومختبرياً)، واوضح ان (المراكز المُنجزة بلغت 62 مركزاً لتكون انموذجاً حديثاً لمركز تجميع وتصنيع وتسويق الحليب ومشتقاته، التي خدمت 5 الاف امرأة قروية)، مبيناً ان (الوفد اطلّع على قصص نجاح لعدد من الشريكات والشركاء في مجالات ثقافة زراعة الاعلاف الخضراء التي قللت من معاناة مربي الثروة الحيوانية ومنتجي الحليب، فضلاً عن استخدام المعدّات والتقانات الحديثة)، من جهته اكد الممثل المقيم للمنظمة في العراق، صلاح الحاج حسن، ان (هنالك تجارب واضحة وواقعية نفذتها فاو عبر زيادة المساحات و انتاج كميات الحليب على نفقة الشريكات والشركاء، ما رفع مؤشر نجاح التجربة)، لافتاً الى (وجود طاقات كامنة في هذا القطاع بالمناطق الريفية التي استهدفها المشروع، بما يخدم الاقتصاد المحلي واعطاء فرص عمل حقيقية وتصدير المنتج الملحي المتميز للمستهلك العراقي بدون منافس)، وذكر مدير زراعة نينوى، ربيع يوسف صوران، ان (مشروع دعم سبل العيش يعد من انجح المشاريع التي نُفذت في السنوات الأخيرة وحصلت على صدى واسع، لدعمها المُزارعين ومربي الماشية والنساء الريفيات)، منوهاً الى (افتتاح مراكز تجميع وتصنيع الحليب في قرى ونواحي متعددة في المحافظة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية). على صعيد متصل، انشأ مزارع في محافظة الأنبار، مزرعة متطورة ونجح بزراعة 45 الف شتلة من فاكهة الفراولة. وذكر المزارع سليمان حسان الراوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس انه (باشر بإنشاء المزرعة منذ شهر ايلول في عام 2021 بقضاء راوة، وفق طرق مختلفة بإعتماد الزراعة المائية والهيدروبنك).

مزارع متطورة

مبيناً ان (المزرعة تتكون من قاعتين، بمساحة الف متر مربع)، مشيراً الى (نجاح زراعة 45 الف شتلة، تضاهي المزارع المتطورة في هولندا واسبانيا واليابان)، واوضح ان (الهدف من إنشاء المزرعة توفير فاكهة الفراولة في العراق وادخالها الى القائمة الزراعية، بما يسد حاجه البلد منها والاستغناء عن المنتوج المستورد)، منوهاً الى (تصميم جهاز بسيط بمواد محلية يسيطر على الرطوبة داخل المزرعة، لكي يتم التخلص من الأمراض الفطرية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، فضلاً عن استخدام الاسمدة العضوية الصحية بالإعتماد على السقي من مياه احواض الاسماك، للتمكن من عدم الحاجة الى الأسمدة الزراعية)، واكد الراوي ان (الزراعة المائية هي احدث الحلول التي توصلت لها الدول لحل مشاكل الزراعة، حيث تزرع النباتات في محلول المغذيات بدلاً من التربة، للتخلص من الأعشاب الضارة والأمراض المنتقلة عن طريق التربة، وكذلك الاستغناء عن التسميد ورش المبيدات الحشرية وحرث التربة، فضلاً عن توفير 90 بالمئة من المياه مايسهم في تشجيع النبات على النمو بصورة سريعة).