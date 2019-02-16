إسطنبول.. مدينة الحب – كاظم المقدادي

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إسطنبول.. مدينة الحب – كاظم المقدادي

ما أجملها مدن الحب .. باريس ، وروما ، والبندقية ، وبودابست ، وبيروت .. غير ان  اسطنبول ، لا تضاهيها مدينة في العالم ، فهي تبهرنا بتفوقها  على كل مدن النور والجمال ..  بهذا التنوع الثر  ، وبتلك العلاقة الأزلية  بين الانسان والبحر ،  والألفة بين الانسان والحيوان .. هل  شاهدتم مدينة تمشي القطط في شوارعها وأزقتها ، وتدخل مطاعمها ، ومقاهيها  دون ان يعترضها احد ؟.. / انها اسطنبول ، التي تمنح هذه الالفة الأبدية  للقطط ومثلها للكلاب .. فلا تجد قططا سائبة ، ولا كلابا ضالة مفترسة .

في ليلة  الحب  .. الكل في ترقب وانتظار  ، وتخطيط وانبهار  . لا احد يتقاعس عن اداء مراسيم الحب . . ولا احد ينام في ليلة الحب  .

في مرفأ  (امينونو) حيث السفن  تبحر الى  الضفة الاسيوية . يتحول عيد الحب فيها ، الى ساحة  للمواعيد وتبادل الوردة  الحمراء ، وهكذا الحال في مرفأ كاباتاش وغيرها من المرافىء الجميلة  التي يزخر بها مضيق البسفور  .

وفي ساحة تقسيم  ، وشارع الاستقلال.. تبهرنا هذه التظاهرة الكبيرة .. من الشباب والشابات وهم يحملون الورود الحمر ، يرقصون ، ويغنون ، ويستعدون  لاحياء عيد الحب في دولة يديرها ( حزب ديني  متمدن ) إسلامي الجوهر ، علماني  المظهر ،  عرف كيف تكون ادارة الدولة ، بالعدالة والبناء و الفنون ، ولَم يرها  يوما ،  سلطة عمياء وجنون .

لا حديث عن محمد الفاتح ، ولا عن تشييد اردوغان للجامع  الجديد الذي يطل على ساحة تقسيم الابدية ، ولاحديت ايضا  عن المطار الحديث  الذي سمي باسم اسطنبول مودعا (اتاتورك) رمز  العلمانية التركية  .

اسطنبول في مثل هذه الايام ..لا تزعجها  موجة البرد وزخات المطر التي تغسل الشوارع و وجه الارض الغناء ، ولا موجة ارتفاع  أسعار الخضروات في موسم الشتاء  .. كل ما في المدينة  بحالة  استرخاء  .. ولان كل شيء فيها ينشد الحب .. و يرقص ويغني بصفاء .

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