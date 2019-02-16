إسطنبول.. مدينة الحب – كاظم المقدادي

ما أجملها مدن الحب .. باريس ، وروما ، والبندقية ، وبودابست ، وبيروت .. غير ان اسطنبول ، لا تضاهيها مدينة في العالم ، فهي تبهرنا بتفوقها على كل مدن النور والجمال .. بهذا التنوع الثر ، وبتلك العلاقة الأزلية بين الانسان والبحر ، والألفة بين الانسان والحيوان .. هل شاهدتم مدينة تمشي القطط في شوارعها وأزقتها ، وتدخل مطاعمها ، ومقاهيها دون ان يعترضها احد ؟.. / انها اسطنبول ، التي تمنح هذه الالفة الأبدية للقطط ومثلها للكلاب .. فلا تجد قططا سائبة ، ولا كلابا ضالة مفترسة .

في ليلة الحب .. الكل في ترقب وانتظار ، وتخطيط وانبهار . لا احد يتقاعس عن اداء مراسيم الحب . . ولا احد ينام في ليلة الحب .

في مرفأ (امينونو) حيث السفن تبحر الى الضفة الاسيوية . يتحول عيد الحب فيها ، الى ساحة للمواعيد وتبادل الوردة الحمراء ، وهكذا الحال في مرفأ كاباتاش وغيرها من المرافىء الجميلة التي يزخر بها مضيق البسفور .

وفي ساحة تقسيم ، وشارع الاستقلال.. تبهرنا هذه التظاهرة الكبيرة .. من الشباب والشابات وهم يحملون الورود الحمر ، يرقصون ، ويغنون ، ويستعدون لاحياء عيد الحب في دولة يديرها ( حزب ديني متمدن ) إسلامي الجوهر ، علماني المظهر ، عرف كيف تكون ادارة الدولة ، بالعدالة والبناء و الفنون ، ولَم يرها يوما ، سلطة عمياء وجنون .

لا حديث عن محمد الفاتح ، ولا عن تشييد اردوغان للجامع الجديد الذي يطل على ساحة تقسيم الابدية ، ولاحديت ايضا عن المطار الحديث الذي سمي باسم اسطنبول مودعا (اتاتورك) رمز العلمانية التركية .

اسطنبول في مثل هذه الايام ..لا تزعجها موجة البرد وزخات المطر التي تغسل الشوارع و وجه الارض الغناء ، ولا موجة ارتفاع أسعار الخضروات في موسم الشتاء .. كل ما في المدينة بحالة استرخاء .. ولان كل شيء فيها ينشد الحب .. و يرقص ويغني بصفاء .