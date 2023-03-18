إسراف في الترف – خضير فاخر فاضل

ان ما نسميهم رجال سياسة في هذا الزمن يظهرون للناس أنفسهم انهم غلاة متطرفون في مذهبهم السياسي في زهدهم لليسر والترف واذا خلوا إلى أنفسهم يعيشون عيشة فيها ترف بل إسراف في الترف ويسر بل اغراق في اليسر وتفنن في التماس اللذة و تذوقها وبذلك يخدعون الناس ويمضون في هذا الخداع حتى ينتهوا احيانا إلى خداع أنفسهم والاقتناع بأنهم اهل عدالة وحملة معاني دينية اخيرا اذا حللت حياتهم إنما هم قوم ، طلاب سلطة يلتمسون منها الجاه والمال فهم يكذبون على الناس و يكذبون على انفسهم والان بسلوكهم المتناقض اوصلوا الناس الا يثقوا بهم ولا بتصديق اي احاديث تصدر من هذا وذاك منهم ولا بوعودهم الزائفة.