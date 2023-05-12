إسرائيل تغتال خامس قائد للجهاد في غزة وملف الوساطة المصرية من المخابرات الى الرئاسة

غزة‭ -‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​قتل‭ ‬قائد‭ ‬عسكري‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬الحركة‭. ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬إياد‭ ‬الحسني‭ ‬استشهد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬نفذت‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬صهيونية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭ . ‬​حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬فيه‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإن‭ ‬خفت‭ ‬حدتها‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الوساطة‭ ‬المصرية،‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬المصرية‭ ‬وصلت‭ ‬للرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬الوساطة‭ ‬إثر‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬البنايات‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ومقتل‭ ‬أحد‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬واصابة‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬عملياتها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احرزت‭ ‬الوساطة‭ ‬المصرية‭ ‬تقدما‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬للتهدئة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ . ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تريد‭ ‬الظهور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة‭ ‬بمظهر‭ ‬المنتصر‭ ‬لأسباب‭ ‬داخلية،‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬حدوث‭ ‬اتصال‭ ‬بين‭ ‬السيسي‭ ‬والملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بنتنياهو‭ ‬لمطالبته‭ ‬بوقف‭ ‬العمليات‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كما‭ ‬أجرت‭ ‬مصر‭ ‬اتصالا‭ ‬بالإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمطالبتها‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬عملياتها‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفجر‭ ‬المنطقة‭ ‬باسرها‭ ‬ويضر‭ ‬بجهود‭ ‬الوساطة‭ ‬المصرية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬محمد‭ ‬الهندي‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المطالب‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬منها‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬اغتيال‭ ‬قادة‭ ‬الفصائل‭ ‬وتسليم‭ ‬جثمان‭ ‬المعتقل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عدنان‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬ووقف‭ ‬مسيرة‭ ‬الاعلام‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬لعدم‭ ‬تجدد‭ ‬المواجهات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ . ‬وتجدد‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومثله‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬31‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وشخص‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الثلثاء‭. ‬وشهد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الجمعة‭ ‬قصفا‭ ‬اسرائيليا‭ ‬لمدينتي‭ ‬غزة‭ ‬ورفح‭ ‬وإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬فلسطينية‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬وسمعت‭ ‬دوي‭ ‬صفارات‭ ‬الانذار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عسقلان‭ ‬وأماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬القدس وتجمع‭ ‬مستوطنات‭ ‬غوش‭ ‬عتصيون‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وتحدث‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فلسطيني‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬عشرين‭ ‬صاروخا‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عسقلان‭. ‬وقالت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬الجناح‭ ‬المسلح‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الاسلامي‭ ‬‮«‬ثأر‭ ‬الأحرار‭.. ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬توجه‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬مركزة‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬تجاه‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬وتل‭ ‬أبيب‭ ‬ومدن‭ ‬ومغتصبات‭ ‬العدو‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬الاغتيالات‭ ‬واستمرار‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قصف‭ ‬القدس‭ ‬رسالة‭ ‬وعلى‭ ‬الجميع‭ ‬فهم‭ ‬مبتغاها‭ ‬فالقدس‭ ‬ليست‭ ‬أمام‭ ‬عيوننا‭ ‬وما‭ ‬يجري‭ ‬هناك‭ ‬ليس‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬مجمع‭ ‬مستوطنات‭ ‬غوش‭ ‬عتصيون‭ ‬أن‭ ‬صاروخا‭ ‬سقط‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستوطنة‭ ‬بات‭ ‬عين‭ ‬في‭ ‬جوار‭ ‬قرية‭ ‬عربية‭. ‬وتعمل‭ ‬مصر،‭ ‬الوسيط‭ ‬التقليدي‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬بينما‭ ‬تتزايد‭ ‬الدعوات‭ ‬الدولية‭ ‬لإنهاء‭ ‬أخطر‭ ‬تصعيد‭ ‬منذ‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يعطل‭ ‬جهود‭ ‬مصر‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬تحدث‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬‮«‬صيغة‭ ‬نهائية‭ ‬لوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الدائرة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬محمد‭ ‬الهندي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المباحثات‭ ‬تستكمل‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬الجمعة،‭ ‬معبّرا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مشرّف‭ ‬يعكس‭ ‬مصلحة‭ ‬شعبنا‭ ‬والمقاومة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬التهدئة‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬وتيرة‭ ‬التصعيد‭ ‬لإعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬لإتمام‭ ‬صيغة‭ ‬نهائية‭ ‬للاتفاق‭. ‬وطار‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬لنقل‭ ‬تلك‭ ‬المقترحات‭ ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬الأمني‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تلتزم‭ ‬بأية‭ ‬ضمانات‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حمل‭ ‬محمود‭ ‬الهباش‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬إسرائيل‭ ‬مسؤولية‭ ‬استمرار‭ ‬العنف‭ ‬والمذابح‭ ‬المرتكبة‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وقال‭ ‬الهباش‭ ‬في‭ ‬إتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تحاول‭ ‬تصدير‭ ‬أزماتها‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬وأن‭ ‬أحد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلوم‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬اعتداءات‭ ‬إسرائيل‭ ‬،‭.‬

وعن‭ ‬تقييمه‭ ‬لموقف‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬قال‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المعركة‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬الانقسام‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وأنها‭ ‬تجري‭ ‬اتصالات‭ ‬لمحاكمة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬عزام‭ ‬الأحمد‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬،‭ ‬امس‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬والفصائل‭ ‬الأخرى‭ ‬لإنهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬والعمل‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬مشتركة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لأن‭ ‬استمرار‭ ‬الانقسام‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬شجع‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬عدوانها‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ .‬

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