إسرائيل تعلن أن جنودها عبروا الحدود مع سوريا

لقدس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبرت‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬الاثنين‭ ‬وأطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬ألقوا‭ ‬مقذوفات‭ ‬على‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أحدهم‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭.‬

وبينما‭ ‬تشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تعترف‭ ‬علنا‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جنود‭ ‬استطلاع‭ ‬رصدوا‭ ‬أربعة‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬خسفين‭ ‬في‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬المقذوفات‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬جنود‭ (‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭) ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬حيث‭ ‬عبروا‭ ‬الحدود‭ ‬ونفّذوا‭ ‬عملية‭.. ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ساقي‭ ‬أحد‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬المصاب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬مدى‭ ‬خطورة‭ ‬حالته‭ ‬فورا‭ ‬‮«‬بواسطة‭ ‬مروحية‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‮»‬‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬مصير‭ ‬الثلاثة‭ ‬الباقين‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تعلّق‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬داخل‭ ‬سوريا،‭ ‬باستثناء‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬ردا‭ ‬مباشرا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تعتبرها‭ ‬تهديدات‭ ‬مباشرة‭ ‬لسيادة‭ ‬إسرائيل‭. ‬لكن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬أقرّت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬والقوات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬منذ‭ ‬اندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬واحتلّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ثلثي‭ ‬مساحة‭ ‬هضبة‮ ‬الجولان ذات‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الأيام الستة في‭ ‬العام‮ ‬1967‭.‬