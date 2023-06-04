إسرائيل تشيع جنودها القتلى وتطلب تحقيقات مشتركة والقاهرة:الحادث فردي

القدس‭ -‬اف‭ ‬ب‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اجتماعا‭ ‬عقد‭ ‬الاحد‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬عسكريين‭ ‬مصريين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬لبحث‭ ‬ملابسات‭ ‬حادثة‭ ‬نادرة‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وإصابة‭ ‬رابع‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬العوجية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أحد‭ ‬الجنود‭ ‬المصريين‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬عقب‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬أثناء‭ ‬مطاردته‭ ‬مهربين‭ ‬للمخدرات‭ ‬أرادوا‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الحادثة‭ ‬السبت‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬خطرة‭ ‬وغير‭ ‬عادية‭ ‬أبدا‮»‬‭ ‬واعدًا‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬كامل‮»‬‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬البحث‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تسلل‭ ‬الجندي‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬السياج‭ ‬الأمني‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬كما‭ ‬أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصري‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لبحث‭ ‬تداعيات‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬فيه‭ ‬الطائرات‭ ‬المصرية‭ ‬والإسرائيلية‭ ‬والقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬بعمليات‭ ‬تمشيط‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬تحسبا‭ ‬لوجود‭ ‬خليات‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة،‭ ‬بينما‭ ‬اشتعلت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬بالشهيد‭ .‬

وقامت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأحد‭ ‬بتشييع‭ ‬جثامين‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬قتلوا‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬فيما‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحادثة‭ ‬النادرة‭ ‬والخطيرة‭.‬‮ ‬‭ ‬السبت،‭ ‬أردى‭ ‬عنصر‭ ‬أمن‭ ‬مصري‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بالرصاص‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُقتل‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والمصرية‭ ‬تعاونهما‭ ‬في‭ ‬الملف‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عنصر‭ ‬أمن‮»‬‭ ‬كان‭ ‬يطارد‭ ‬مهرّبي‭ ‬مخدرات‭ ‬اخترق‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬قُتل‭ ‬على‭ ‬إثره‭.‬

‭ ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬عثوره‭ ‬على‭ ‬جثتي‭ ‬جنديين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قتلا‭ ‬بالرصاص‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬حراسة‭ ‬قرب‭ ‬قاعدة‭ ‬حاريف‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬100‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭.‬‮ ‬

لاحقا،‭ ‬أطلق‭ ‬الجيش‭ ‬عملية‭ ‬مطاردة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬المنفذ‭ ‬الذي‭ ‬عثر‭ ‬عليه‭ ‬ظهرا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬عملية‭ ‬لتبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقتل‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬جندي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ثالث‭ ‬يدعى‭ ‬أوهاد‭ ‬دهان‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬جندي‭ ‬رابع‭ ‬بجروح‭ ‬وصفت‭ ‬بالطفيفة‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الأول‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬الجندية‭ ‬ليا‭ ‬بن‭ ‬نون‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬وأوري‭ ‬إسحق‭ ‬إيلوز‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬وكلاهما‭ ‬يخدمان‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬المختلطة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تسيير‭ ‬دوريات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المصرية‭.‬‮ ‬‭ ‬وسيتم‭ ‬تشييع‭ ‬جثامين‭ ‬الجنود‭ ‬الثلاثة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬يتحدرون‭ ‬منها‭. ‬

وأثارت‭ ‬الصحف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأحد‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الإجابة‭ ‬عليها‭ ‬لفهم‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادثة‭. ‬ويحاول‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬كيفية‭ ‬تمكن‭ ‬عنصر‭ ‬الأمن‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬حاجز‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬بارتفاع‭ ‬عدة‭ ‬أمتار‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جهتهما،‭ ‬شدّد‭ ‬رئيس‭ ‬أركانه‭ ‬هيرزي‭ ‬هاليفي‭ ‬ووزير‭ ‬دفاعه‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬على‭ ‬أهمّية‭ ‬التعاون‭ ‬والعلاقات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬وقال‭ ‬الكاتب‭ ‬‮«‬‭ ‬الناصري‮»‬‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬قنديل‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬لن‭ ‬ينسى‭ ‬عداءه‭ ‬لإسرائيل‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬إتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬تكرار‭ ‬لعملية‭ ‬عام‭ ‬1985‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬خلالها‭ ‬المجند‭ ‬المصري‭ ‬سليمان‭ ‬خاطر‭ ‬بقتل‭ ‬7‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬والذين‭ ‬قاموا‭ ‬باستفزازه‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أعتبر‭ ‬خبراء‭ ‬عسكريون‭ ‬مصريون‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجريناه‭ ‬معهم‭ ‬حادثة‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مجند‭ ‬مصري‭ ‬فردية‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قيام‭ ‬الجندي‭ ‬المصري‭ ‬بأداء‭ ‬واجبه‭ ‬في‭ ‬مطاردة‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬الخبير‭ ‬الأمني‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬الشهاوي‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬بها‭ ‬الحادث‭ ‬شهدت‭ ‬عمليات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬المهربين‭ ‬وتجار‭ ‬المخدرات‭ ‬وراغبي‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬الأفارقة‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والاحتياطات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حدوث‭ ‬عمليات‭ ‬فردية‭ ‬أمر‭ ‬وارد،‭ ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬الشهاوي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مهربو‭ ‬المخدرات‭ ‬هم‭ ‬مَن‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬وتسببوا‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ . ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬سمير‭ ‬فرج‭ ‬الخبير‭ ‬الأمني‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬فردي‭ ‬وأن‭ ‬الجندي‭ ‬كان‭ ‬يؤدي‭ ‬واجبه‭ ‬في‭ ‬مطاردة‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬مخدرات‭ ‬ومحاولات‭ ‬تسلل‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬من‭ ‬الأفارقة‭ ‬وأكد‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬مصري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عبر‭ ‬لجان‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ .‬

‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬صحف‭ ‬اسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مفاوضات‭ ‬مصرية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تضم‭ ‬أراضي‭ ‬غزة‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬سيناء‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬كحل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ترفض‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أرضها‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أيضا‭ ‬لن‭ ‬يقبلوا‭ ‬ذلك‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬نشره‭ ‬هي‭ ‬محاولات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬للايقاع‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬وإثارة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ .‬